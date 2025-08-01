Laveste lakspriser på over tre år

Ifølge SSBs oversikt over laksepriser har faktisk ikke prisene vært så lave på ukebasis på over tre og et halvt år, melder Intrafish fredag.

–Det ligner veldig på forrige fredag, men noe smått opp. Spesielt på de små størrelsene, sier en eksportør til Intrafish.

–Det er litt sånn trøbbel med lus og Kina. Og så er det forskjeller der ute. I alt ser alt sidelengs ut, men med mye volum og tilgang på fisk. Både pris i markedet og pris fra oppdretter går litt sidelengs, forklarer eksportøren.

Også en annen eksportør melder om problemer i Kina.

–Store problemer på Kina grunnet skipninger som er stoppet på grunn av funn av lus på fisken, skriver vedkommende i en tekstmelding ifølge TDN som viser til Intrafish.

Fra tre eksportører og en oppdretter i markedet får Intrafish følgende prisbilde inn mot neste uke:

2–3 kg: 44 kr/kg

3–4 kg: 49-52 kr/kg

4–5 kg: 50-54 kr/kg

5-6 kg: 51-56 kr/kg

6+ kg: 54+ kr/kg