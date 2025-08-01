De toneangivende indeksene i USA åpner med nedgang på ukens siste handelsdag.

Ved børsåpningen ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen åpner ned 1,6 prosent.

Industritunge Dow Jones faller 1,4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 2,2 prosent.

Overraskende jobbtall

Før børsåpningen ble «månedens viktigste tall» lagt frem, nonfarm payrolls. Tallene viser hvor mange stillinger som ble opprettet utenfor jordbruket i USA, og gir en viktig pekepinn på hvordan det går med den amerikanske økonomien.

Fasiten ble en økning på 73.000 stillinger i juli, ifølge den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra amerikanske statistikkmyndigheter. På forhånd var det ventet 110.000, ifølge konsensus innhentet av Trading Economics.

Tallene for juni ble samtidig revidert ned fra 147.000 til 14.000. Tallene for mai ble også revidert ned med 125.000.

Det sendte de amerikanske statsobligasjonsrentene betydelig ned. Ved åpningstid ligger den amerikanske tiåringen ned om lag 12 basispunkter til 4,259%.

Det ble også lagt frem tall for arbeidsledigheten i USA, som steg fra 4,1 til 4,2 prosent. Det var imidlertid som ventet.

Andre bevegelser

Netthandelsgiganten Amazon faller 7 prosent etter å ha lagt frem ferske kvartalstall etter børsenes stengetid i går kveld. Tallene ble sterkere enn ventet, men selskapet la frem skuffende svake utsikter for andre kvartal.

Legemiddelselskapet Moderna åpner ned 7 prosent etter at selskapet kuttet det øvre sikte for helårsguidingen med 300 millioner dollar.

Nettforumet Reddit stiger 11,2 prosent etter å ha levert langt bedre enn ventet i andre kvartal. Guidingen er også høyere enn ventet.

Kryptobørsen Coinbase faller 10,9 prosent etter å ha bommet på forventningene.