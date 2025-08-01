Sjokktall senker S&P

Fredagens viktigste makronyhet var USAs «non-farm payrolls»-rapport. Den viste at sysselsettingen ekskludert jordbruket økte med fattigslige 73.000 i juli. På forhånd var 110.000 ventet. Samtidig ble veksten i mai og juni revidert ned med i alt 258.000. Arbeidsledigheten økte med 0,1 prosentpoeng i forrige måned, til 4,2 prosent. Statistikken ble tolket som et tegn på at det amerikanske jobbmarkedet er i betydelig verre form enn tidligere antatt.

I tillegg skremmer president Donald Trump markedet med sine tollavgifter. Det selverklærte geniet i Det hvite hus innfører fra og med 7. august enda høyere tollsatser på import fra blant andre Canada, Sveits, Island, Filippinene og Tyrkia.

Alt dette bidro til at Stoxx 600-indeksen var ned med 2,0 prosent ved 16.30-tiden fredag, mens S&P 500 hadde tapt 1,4 prosent. Også dollaren svekket seg, mens gullprisen steg markant.

I vår del av verden stupte Ferrari-kursen 12 prosent torsdag, etter at den ikoniske sportsbilprodusenten la frem tall for andre kvartal. Aksjen var ned med ytterligere 3 prosent fredag, da flere analytikere uttrykte bekymringer rundt selskapets utvikling og prising.

I energisektoren meldte ExxonMobil om overraskende sterke topp- og bunnlinjetall i perioden, mens Chevron skuffet på inntjeningssiden. Førstnevnte sank nær 2 prosent, mens Chevron-kursen knapt endret seg.

Et annet godt kjent amerikansk selskap, Colgate Palmolive, fikk et kursfall på rundt 1 prosent, selv om både omsetningen og lønnsomheten i andre kvartal oversteg analytikernes forventninger. Volumveksten var solid i både Europa og Afrika, men ledelsen spår en oppbremsing i det inneværende kvartalet – delvis grunnet Trumps nye tollavgifter. Den organiske salgsveksten forventes å bli i den nedre delen av intervallet 2–4 prosent.

Også International Airlines Group, som blant annet eier British Airways, leverte negativ avkastning, til tross for en overraskende sterk halvårsrapport. Flyselskapet varslet imidlertid om blodfattig etterspørsel i det amerikanske turismemarkedet.