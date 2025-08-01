Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,2 prosent til 1.605,43 fredag. Det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.
Nedgangen kom i kjølvannet av at president Donald Trump strammet inn tollregimet for rundt 70 land og områder , som følge av det han mener er en «nasjonal nødsituasjon» knyttet til USAs vedvarende handelsunderskudd. For Norges del blir det en toll på 15 prosent.
Public Property Invest steg 1,4 prosent til 25,15 kroner og all-time high.
Fem aksjer falt til all-time low. Avance Gas, som har siste handelsdag på Oslo Børs 22. august, stupte 26,7 prosent, mens Prosafe endte ned 6,4 prosent. SoftwareOne Holding falt 4,1 prosent og Dolphin Drilling endte ned 7,6 prosent. Proximar Seafood falt 6,4 prosent. Det var ingen nyheter fra noen av disse selskapene fredag.
Oljeprisen og oljeaksjer falt
Etter et oppsving etter lunsj falt Brent-oljen med levering i september tilbake og var ned 3,4 prosent til 70,06 dollar fatet da Oslo Børs stengte. WTI-oljen var ned 2,3 prosent til 67,89 dollar fatet. Fallet kom etter rykter om at Opec+ på søndag vil vedta en stor produksjonsøkning fra september.
Equinor falt 2,3 prosent og Aker BP endte ned 1,6, mens Vår Energi falt 1,1 prosent. Selskapet opplyste fredag at vararepresentant for de ansatte i styret, Finn Volrat Pettersen, kjøpte 2.820 aksjer i selskapet til en gjennomsnittskurs på 35,85 kroner pr aksje. Han eier etter dette 24.356 aksjer i Vår Energi.
Seacrest Petroleo Bermuda var høyt kraftig opp tidlig på dagen, etter at selskapet torsdag etter stengetid på Oslo Børs meldte at Nordnet Livsforsikring hadde kjøpt 7,3 millioner aksjer i selskapet, og at Nordnet Livsforsikring og Pensionsförsäkring da hadde kommet opp i en samlet eierandel på 5,24 prosent i selskapet, tilsvarende 28,8 millioner aksjer. Fredag solgte Nordnet 3,7 millioner aksjer og aksjen smalt ned 30,0 prosent.
Opp og ned
Trumps tollavklaring tynget lakseaksjene i åpningen fredag. I tillegg meldte Intrafish etter lunsj at lakseprisene på ukesbasis er de laveste på over tre og et halvt år.
Ved lunsj var det litt blandet med Salmar steg 0,1 prosent, mens Mowi endte ned 1,2 prosent. Grieg Seafood falt 0,9 prosent, mens Lerøy Seafood falt 1,4 prosent. Salmon Evolution falt 4,1 prosent, mens Bakkafrost gikk mot strømmen og steg 1,3 prosent.
Biofish Holding meldt at Langøylaks Holding 2 AS hadde kommet opp i eierandel på 97,50 prosent og nå vil tvangsinnløse de resterende aksjene, og deretter søke om å få Biofish Holding strøket fra Oslo Børs. I henhold til oppkjøpstilbudet av 6. juni er aksjene og warrents kjøpt til en kurs på henholdsvis 1,77 kroner pr aksje og 0,47 øre pr. warents. Aksjen steg 0,3 prosent.
Også Kongsberg Gruppen ble påvirket av tollavklaringen, og aksjen endte ned 1,6 prosent.
DOF Group meldte etter lunsj om at det hadde sikret seg to nye, langsiktige kontrakter i Brasil. Aksjen falt 1,9 prosent.
Subsea 7 falt 2,7 prosent etter at flere meglerhus har justert sine anbefalinger og kursmål. Selskapet la torsdag frem regnskapstallene for andre kvartal.
RBC Capital Markets nedgraderer aksjen til sector perform fra outperform, med et kursmål på 230 kroner. SEB senker kursmålet til 238 fra 245 kroner, men gjentar kjøp. Danske Bank jekker ned fra 218 til 210 kroner og gjentar hold, mens DNB Carnegie opprettholder kjøpsanbefalingen og et kursmål på 220 kroner.
DNB Carnegie har i dag nedgradert MPC Container Ships fra hold til selg. Kursmålet jekkes imidlertid opp fra 15,20 til 15,90 kroner. Meglerhuset peker på at den reduserte utbyttepolitikken og nye nybyggingskontrakter tyder på økt investeringsvilje i et svakere fraktmarked. Aksjen falt 0,8 prosent.
«Til tross for NAV på rundt 36 kroner pr. aksje, tror vi markedet forblir krevende, og aksjen fremstår som overkjøpt etter en oppgang på rundt 35 prosent siden forrige rapport», heter det i analysen.
Kvartalssesongen fortsetter, og fredag morgen la BW Energy frem kvartalstall. Aksjen falt 1,1 prosent, til tross for at selskapet slo analytikernes forventninger, og samtidig bekreftet nye oljefunn.
Aker steg 8,9 prosent torsdag etter nyheten om et samarbeid med OpenAI og Nscale om et AI-datasenter i Narvik. Fredag falt aksjen noe tilbake, og endte ned 2,5 prosent.
Medistim steg 5,1 prosent, uten at det kom andre nyheter enn at investor Øyvin Brøymer (76) fredag uttalte til Finansavisen at han har økt sin posisjon i selskapet og roste det opp i skyene.
Det har vært store svingninger i KMC Properties de siste månedene, og selskapet, som egentlig er et tomt skall uten verdier, har blitt en tradingfavoritt. Aksjen steg 3,7 prosent og hittil i år har aksjen steget 192 prosent.