Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,2 prosent til 1.605,43 fredag. Det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.

Nedgangen kom i kjølvannet av at president Donald Trump strammet inn tollregimet for rundt 70 land og områder , som følge av det han mener er en «nasjonal nødsituasjon» knyttet til USAs vedvarende handelsunderskudd. For Norges del blir det en toll på 15 prosent.

Public Property Invest steg 1,4 prosent til 25,15 kroner og all-time high.

Fem aksjer falt til all-time low. Avance Gas, som har siste handelsdag på Oslo Børs 22. august, stupte 26,7 prosent, mens Prosafe endte ned 6,4 prosent. SoftwareOne Holding falt 4,1 prosent og Dolphin Drilling endte ned 7,6 prosent. Proximar Seafood falt 6,4 prosent. Det var ingen nyheter fra noen av disse selskapene fredag.

Oljeprisen og oljeaksjer falt

Etter et oppsving etter lunsj falt Brent-oljen med levering i september tilbake og var ned 3,4 prosent til 70,06 dollar fatet da Oslo Børs stengte. WTI-oljen var ned 2,3 prosent til 67,89 dollar fatet. Fallet kom etter rykter om at Opec+ på søndag vil vedta en stor produksjonsøkning fra september.

Equinor falt 2,3 prosent og Aker BP endte ned 1,6, mens Vår Energi falt 1,1 prosent. Selskapet opplyste fredag at vararepresentant for de ansatte i styret, Finn Volrat Pettersen, kjøpte 2.820 aksjer i selskapet til en gjennomsnittskurs på 35,85 kroner pr aksje. Han eier etter dette 24.356 aksjer i Vår Energi.

Seacrest Petroleo Bermuda var høyt kraftig opp tidlig på dagen, etter at selskapet torsdag etter stengetid på Oslo Børs meldte at Nordnet Livsforsikring hadde kjøpt 7,3 millioner aksjer i selskapet, og at Nordnet Livsforsikring og Pensionsförsäkring da hadde kommet opp i en samlet eierandel på 5,24 prosent i selskapet, tilsvarende 28,8 millioner aksjer. Fredag solgte Nordnet 3,7 millioner aksjer og aksjen smalt ned 30,0 prosent.

Opp og ned

Trumps tollavklaring tynget lakseaksjene i åpningen fredag. I tillegg meldte Intrafish etter lunsj at lakseprisene på ukesbasis er de laveste på over tre og et halvt år.