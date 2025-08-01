Verdens største teknologiselskaper satser nå enorme summer på kunstig intelligens.

Ifølge Bloomberg ventes Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) og Meta samlet å bruke mer enn 344 milliarder dollar i 2025, først og fremst på bygging av datasentre som skal håndtere stadig tyngre AI-modeller.

Til sammenligning er prislappen på Norges seneste nasjonale satsning på forskning innen kunstig intelligens på 1,2 milliarder kroner over 5 år, mot techgigantenes 3.500 milliarder kroner bare i 2025.

– De har i praksis tredoblet investeringene i skyinfrastruktur på grunn av AI, sier Mandeep Singh i Bloomberg Intelligence.

Microsoft økte investeringene til rekordhøye 24,2 milliarder dollar forrige kvartal og varsler opp mot 30 milliarder i inneværende periode. Amazon brukte 31,4 milliarder dollar, nesten dobbelt så mye som for ett år siden, og planlegger å fortsette på samme nivå.

Wall Street med blandede reaksjoner

Meta, som nylig omorganiserte sin AI-divisjon under navnet Meta Superintelligence Labs, varsler raskt økende utgifter. Selskapet har bygget nye datasentre og hentet inn noen av verdens fremste AI-forskere med lønnspakker i hundremillionersklassen.

Wall Street har reagert ulikt. Meta-aksjen har siden steget over åtte prosent etter sterke resultater, mens Amazon har falt kraftig etter skuffende tall fra skytjenestene.

Google har økt investeringsplanene med ti milliarder dollar og forventer å bruke enda mer neste år.

– Googles hånd er tvunget av OpenAI til å investere tungt i både AI-infrastruktur og- applikasjoner, sier analytiker Nikhil Lai til Bloomberg.