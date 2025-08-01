Wall Street rystes av svake jobbtall og nye Trump-tollsatser

Fredag åpnet august-handelen på Wall Street med brede kursfall.

Dow Jones faller 430 poeng, eller 1,2 prosent. S&P 500 er ned 1,6 prosent, mens Nasdaq stuper 2,3 prosent.

Salgsbølgen på Wall Street skyldes særlig to forhold:

Skuffende jobbtall

Økte importavgifter fra Donald Trump

Overraskende jobbtall

Før børsåpningen ble «månedens viktigste tall» lagt frem, nonfarm payrolls. Tallene viser hvor mange stillinger som ble opprettet utenfor jordbruket i USA, og gir en viktig pekepinn på hvordan det går med den amerikanske økonomien.

Fasiten ble en økning på 73.000 stillinger i juli, ifølge den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra amerikanske statistikkmyndigheter. På forhånd var det ventet 110.000, ifølge konsensus innhentet av Trading Economics.

– Dette gir Fed ammunisjon til å kutte renten i september, men det kan vise seg å være for lite, for sent, sier Jay Woods i Freedom Capital Markets til CNBC.



Tallene for juni ble samtidig revidert ned fra 147.000 til 14.000. Tallene for mai ble også revidert ned med 125.000.

Det sendte de amerikanske statsobligasjonsrentene betydelig ned. Ved lunsjtider ligger den amerikanske tiåringen ned om lag 13 basispunkter til 4,234 prosent.

Det ble også lagt frem tall for arbeidsledigheten i USA, som steg fra 4,1 til 4,2 prosent. Det var imidlertid som ventet.

Nye Trump-tollsatser

Samtidig annonserte Trump-administrasjonen nye straffetollsatser på mellom 10 og 41 prosent, samt en tilleggstoll på 40 prosent for varer som er omskipet via tredjeland for å unngå avgifter.

Canada ble spesielt rammet, med en økning fra 25 til 35 prosent.

– Med jobbveksten nær stillstand og nye tollhindre i horisonten, er det en reell mulighet for negative jobbtall i månedene fremover, noe som kan skape frykt for resesjon, sier Jeffrey Schulze i ClearBridge Investments til CNBC.

I Europa kommer Sveits dårligst ut av Trumps tollregime som ilegges en tollsats på hele 39 prosent.

Bankaksjer straffes

Bankaksjer faller tungt fredag. JPMorgan Chase faller 2 prosent, mens både Bank of America og Wells Fargo er ned over 3 prosent.

Netthandelsgiganten Amazon faller 7 prosent etter å ha lagt frem ferske kvartalstall etter børsenes stengetid i går kveld. Tallene ble sterkere enn ventet, men selskapet la frem skuffende svake utsikter for andre kvartal.

Legemiddelselskapet Moderna faller 7 prosent etter at selskapet kuttet det øvre sikte for helårsguidingen med 300 millioner dollar. Nettforumet Reddit stiger 21 prosent etter å ha levert langt bedre enn ventet i andre kvartal. Guidingen tikket også inn høyere enn ventet.

Fredag stuper kryptobørsen Coinbase 15,7 prosent etter å ha bommet på forventningene mens programvareselskapet MicroStrategy faller 5,9 prosent. Det til tross for å ha slått inntjeningsforventningene for andre kvartal.