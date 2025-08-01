Norske banker holder stand i EUs krisescenario

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har publisert resultatene fra årets stresstest av 64 europeiske banker.

Testen dekker perioden 2025–2027 og simulerer et scenario preget av økte geopolitiske spenninger og økonomisk nedgang.

Ifølge Finanstilsynet var DNB blant bankene som ble testet, og banken opprettholder sin kapitaldekning over regulatoriske minstekrav gjennom hele perioden, til tross for nedgang i både ren kjernekapitaldekning og samlet kapitaldekning.

Resultatene vil inngå i Finanstilsynets vurdering av bankens kapitalvurderingsprosess (SREP) og brukes til å vurdere blant annet bankens evne til å motstå økonomisk stress, behov for tilleggskrav og eventuelle svakheter i styring og risikohåndtering.

Nordea omtaler testresultatene som en bekreftelse på bankens robuste risikoprofil og solide kapitalposisjon. Under det krevende scenarioet faller Nordeas rene kjernekapitaldekning (CET1) fra 15,8 prosent ved utgangen av 2024 til 12,2 prosent ved utgangen av 2025.

I et strengere regime, basert på fullt implementerte CRR3-regler, faller CET1-dekningen til 10,2 prosent. Nordea vurderer resultatet som konservativt i forhold til bankens samlede risikobilde.