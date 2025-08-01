En føderal jury i Miami har bestemt at Tesla må betale rundt 242,5 millioner dollar i erstatning etter en dødsulykke i 2019, der Autopilot-systemet var aktivert.

Ifølge CNBC ble Tesla holdt 33 prosent ansvarlig for selve ulykken, men ble alene ilagt hele straffeerstatningen på 200 millioner dollar.

Ulykken skjedde i Key Largo, Florida. Tesla-eier George McGee brukte selskapets «Enhanced Autopilot» da han mistet mobilen og bøyde seg for å plukke den opp. Han hevdet i retten at han stolte på at bilen ville bremse automatisk hvis noe kom i veien. I stedet akselererte bilen gjennom et kryss og traff et parkert kjøretøy.

Naibel Benavides (22) døde momentant etter å ha blitt kastet ut av bilen. Kjæresten Dillon Angulo overlevde, men fikk alvorlige fysiske og psykiske skader.

Ifølge saksøkerens advokat Brett Schreiber er kjernen i saken at Tesla lar sjåfører bruke Autopilot i områder systemet ikke er designet for.

– Teslas løgner gjorde våre veier til testbaner for en grunnleggende feil teknologi, sa Schreiber i en uttalelse.

Tesla har varslet at de vil anke dommen.

Avgjørelsen i Miami kan få betydning for lignende saker og øker presset på Tesla både juridisk og regulatorisk.