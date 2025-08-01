Goldman anbefalte kjøp – så kollapset markedet

Dagen før USAs president Donald Trump varslet nye, men begrensede kobbertollsatser, anbefalte Goldman Sachs sine hedgefondkunder å kjøpe opsjoner som ville lønne seg dersom kobberprisen i USA steg med 11 prosent.

I stedet falt prisen 22 prosent på få timer, det største registrerte fallet noensinne, ifølge Bloomberg.

Goldmans råvaresalgsteam trodde Trump ville innføre 50 prosent toll på kobber, men det viste seg at den mest omsatte kobbertypen ble helt unntatt.

Etter kunngjøringen sendte banken ut en e-post til kundene med tittelen: «No copper tariff. Mea Culpa.»

Ifølge kilder som kjenner saken, har både Goldman og flere hedgefond tapt betydelige summer etter priskollapsen.

Også Citigroup anbefalte kobberkjøp samme dag, og ble tatt på sengen av tollvedtaket.

Goldmans anbefaling om å kjøpe kortsiktige call-opsjoner på Comex-kontrakter med en innløsningskurs på 6,25 dollar – 11 prosent over gjeldende markedspris – har nå falt over 90 prosent i verdi.

Verken Goldman Sachs eller Citigroup ønsket å kommentere saken.