S&P 500 med største ukestap siden april

Optimismen på Wall Street fikk seg en aldri så liten knekk denne uken.

Investorene flyktet til statsobligasjoner, dollaren falt, og S&P 500 gikk på sitt største ukestap siden april og ukene som fulgte «Liberation Day».

Fredagen endte med brede kursfall på Wall Street.

Dow Jones falt 1,2 prosent. S&P 500 endte ned 1,6 prosent, mens Nasdaq falt 2,2 prosent.

Salgsbølgen på Wall Street skyldes særlig to forhold:

Skuffende jobbtall

Økte importavgifter fra Donald Trump

Tesla med bot etter dødsulykke

Fredag stupte kryptobørsen Coinbase 16,7 prosent etter å ha bommet på forventningene mens programvareselskapet MicroStrategy falt 8,7 prosent. Det til tross for å ha slått inntjeningsforventningene for andre kvartal.

Banksektoren var en av sektorene som og fikk særlig hard medfart, i det investorer frykter at en svakere økonomi vil bremse utlånsveksten.

JPMorgan Chase falt 2,3 prosent, mens både Bank of America og Wells Fargo endt ned over 3,4 prosent.

Tesla endte ned 1,8 prosent etter å ha blitt dømt til å betale 329 millioner dollar i erstatning etter en dødsulykke med Autopilot i Florida i 2019.

Netthandelsgiganten Amazon falt 8,3 prosent etter å ha lagt frem ferske kvartalstall etter børsenes stengetid i går kveld. Tallene ble sterkere enn ventet, men selskapet la frem skuffende svake utsikter for andre kvartal.

Legemiddelselskapet Moderna endte ned 6,6 prosent etter at selskapet kuttet det øvre sikte for helårsguidingen med 300 millioner dollar.

Langt gledeligere endte månedens første handelsdag for nettforumet Reddit som la på seg 17,5 prosent etter å ha levert langt bedre enn ventet i andre kvartal. Guidingen tikket også inn høyere enn ventet.

«Tiåringen» kraftig ned

Før børsåpningen ble «månedens viktigste tall» lagt frem, nonfarm payrolls. Fasiten ble en økning på 73.000 stillinger i juli. På forhånd var det ventet 110.000, ifølge konsensus innhentet av Trading Economics.

Tallene for juni ble samtidig revidert ned fra 147.000 til 14.000. Tallene for mai ble også revidert ned med 125.000.

Det sendte de amerikanske statsobligasjonsrentene betydelig ned.

Ved stengetid endte den amerikanske tiåringen ned om lag 13 basispunkter til 4,234 prosent. Det er det største fallet på nesten 3 måneder.