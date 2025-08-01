S&P 500 med største ukestap siden april

Optimismen på Wall Street fikk seg en aldri så liten knekk denne uken.
Investorene flyktet til statsobligasjoner, dollaren falt, og S&P 500 gikk på sitt største ukestap siden april og ukene som fulgte «Liberation Day».
Fredagen endte med brede kursfall på Wall Street.
Dow Jones falt 1,2 prosent. S&P 500 endte ned 1,6 prosent, mens Nasdaq falt 2,2 prosent.
Salgsbølgen på Wall Street skyldes særlig to forhold:
Tesla med bot etter dødsulykke
Fredag stupte kryptobørsen Coinbase 16,7 prosent etter å ha bommet på forventningene mens programvareselskapet MicroStrategy falt 8,7 prosent. Det til tross for å ha slått inntjeningsforventningene for andre kvartal.
Banksektoren var en av sektorene som og fikk særlig hard medfart, i det investorer frykter at en svakere økonomi vil bremse utlånsveksten.
JPMorgan Chase falt 2,3 prosent, mens både Bank of America og Wells Fargo endt ned over 3,4 prosent.
Tesla endte ned 1,8 prosent etter å ha blitt dømt til å betale 329 millioner dollar i erstatning etter en dødsulykke med Autopilot i Florida i 2019.
Netthandelsgiganten Amazon falt 8,3 prosent etter å ha lagt frem ferske kvartalstall etter børsenes stengetid i går kveld. Tallene ble sterkere enn ventet, men selskapet la frem skuffende svake utsikter for andre kvartal.
Legemiddelselskapet Moderna endte ned 6,6 prosent etter at selskapet kuttet det øvre sikte for helårsguidingen med 300 millioner dollar.
Langt gledeligere endte månedens første handelsdag for nettforumet Reddit som la på seg 17,5 prosent etter å ha levert langt bedre enn ventet i andre kvartal. Guidingen tikket også inn høyere enn ventet.
«Tiåringen» kraftig ned
Før børsåpningen ble «månedens viktigste tall» lagt frem, nonfarm payrolls. Fasiten ble en økning på 73.000 stillinger i juli. På forhånd var det ventet 110.000, ifølge konsensus innhentet av Trading Economics.
Tallene for juni ble samtidig revidert ned fra 147.000 til 14.000. Tallene for mai ble også revidert ned med 125.000.
Det sendte de amerikanske statsobligasjonsrentene betydelig ned.
Ved stengetid endte den amerikanske tiåringen ned om lag 13 basispunkter til 4,234 prosent. Det er det største fallet på nesten 3 måneder.
Det ble også lagt frem tall for arbeidsledigheten i USA, som steg fra 4,1 til 4,2 prosent.
Trump sparker statistikkdirektør
Tallene falt imidlertid ikke i god jord hos Trump som timer senere sparket direktøren for statistikken, Erika McEntarfer, sjef for det amerikanske Bureau of Labor Statistics (BLS).
I et innlegg på Truth Social hevdet Trump at McEntarfer er en politisk utnevnt Biden-lojalist, og anklaget henne for å ha forfalsket jobbtallene før presidentvalget for å styrke visepresident Kamala Harris' sjanser.
– Jeg ble nettopp informert om at landets jobbtall produseres av en Biden-utnevnt person, Dr. Erika McEntarfer, som forfalsket tallene før valget for å styrke Kamalas vinnersjanser, skrev Trump.
Tror på septemberkutt
– Det vi ser nå, er bekymring for svak vekst, samtidig som aksjemarkedet fremstår høyt priset, sa Thierry Wizman, valutastrateg i Macquarie Group til CNBC.
– Dette ligner på en typisk vekstskrekk sent på sommeren, og det gir inntrykk av at «duene» i rentekomiteen fikk rett, noe som igjen tyder på at Fed er sent ute.
De svake jobbtallene denne uken har økt sannsynligheten for at sentralbanken kutter renten allerede i september.
Ifølge CME-data priser markedet nå inn en sannsynlighet på 80 prosent for et kutt, noe som er en brå vending fra tidligere i uken.
Samtidig melder Bloomberg fredag kveld norsk tid at Federal Reserve-guvernør Adriana Kugler kunngjør at hun går av fra sin stilling i sentralbanken.
Det skaper en viktig ledig plass i en periode hvor president Donald Trump presser på for lavere renter, melder Bloomberg.
Kuglers avgang gir Trump muligheten til å nominere et nytt medlem til Federal Reserves styre – og dermed påvirke rentesettingen direkte.
Sentralbankens styre spiller en avgjørende rolle i utformingen av amerikansk pengepolitikk, og Trump har lenge uttrykt misnøye med det han mener er for høye renter.
Bakgrunnen for Kuglers avgang er ikke kjent, og hun har så langt ikke kommentert beslutningen offentlig.
Nye tolltariffer
Månedskiftet kan ikke sies å ha vært rolig for president Trump, som i dag også annonserte en rekke straffetollsatser på mellom 10 og 41 prosent, samt en tilleggstoll på 40 prosent for varer som er omskipet via tredjeland for å unngå avgifter.
Canada ble spesielt rammet, med en økning fra 25 til 35 prosent.
– Med jobbveksten nær stillstand og nye tollhindre i horisonten, er det en reell mulighet for negative jobbtall i månedene fremover, noe som kan skape frykt for resesjon, sier Jeffrey Schulze i ClearBridge Investments til CNBC.
I Europa er det Sveits som kommer dårligst ut av Trumps tollregime med en tollsats på hele 39 prosent.
Torsdag kveld forsøkte Sveits’ president Karin Keller-Sutter å hindre nye amerikanske tollsatser i en telefonsamtale med Donald Trump. Ifølge Bloomberg ble samtalen alt annet enn konstruktiv – Trump skal ha avvist forslaget, kalt handelsunderskuddet «tyveri» og innført toll nærmest vilkårlig, opplyser kilder.