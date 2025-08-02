Berkshire Hathaway rapporterte lørdag et fall i driftsresultatet for andre kvartal, samtidig advarte selskapet mot økende usikkerhet knyttet til amerikanske tolltiltak.

Warren Buffetts konglomerat fikk et driftsresultat på 11,16 milliarder dollar, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgangen skyldes i hovedsak svakere resultater innen forsikringsvirksomheten. Andre forretningsområder som jernbane, energi, industri, tjenester og detaljhandel viste derimot vekst sammenlignet med andre kvartal 2024.

Tollsmell

I kvartalsrapporten advarer Berkshire om konsekvensene av nye amerikanske tollsatser og økende spenninger i internasjonal handel.

Selskapet skriver at tempoet i endringer knyttet til handelspolitikk og tolltiltak har tiltatt gjennom første halvår av 2025, og at utfallet fortsatt er svært usikkert.

«Det er rimelig å anta at tollene kan få negative konsekvenser for de fleste eller alle våre driftsvirksomheter, samt våre aksjeinvesteringer,» konstateres det i rapporten.

Berkshire opplyser også at selskapets kontantbeholdning har falt noe, fra 347 milliarder dollar ved utgangen av mars til 344,1 milliarder ved utgangen av juni. Selskapet gjennomførte ingen tilbakekjøp av aksjer i første halvår, til tross for at aksjekursen falt over ti prosent fra tidligere rekordnivåer.

Samtidig har Berkshire skrevet ned verdien av sin investering i Kraft Heinz med 3,8 milliarder dollar. Dette er andre gang konglomeratet reduserer verdien av denne investeringen, etter en lignende nedskrivning i 2019. Aksjene i Kraft Heinz har hatt svak utvikling siden Buffett i 2015 slo sammen Heinz og Kraft gjennom et samarbeid med 3G Capital. Ifølge Berkshire er verdien av aksjeposten nå satt til 8,4 milliarder dollar, ned fra 13,5 milliarder i første kvartal.

I mai annonserte den 94 år gamle Warren Buffett at han vil trekke seg som adm. direktør ved utgangen av 2025, som følge av aldersrelaterte hensyn.

Greg Abel, som i dag leder ikke-forsikringsvirksomheten i Berkshire, vil overta som adm. direktør. Buffett forblir styreleder i selskapet.