Barclays har meldt sin uttreden fra Net-Zero Banking Alliance (NZBA), og blir dermed den andre store europeiske banken som forlater det globale klimainitiativet, etter HSBC, skriver Financial Times.

Beslutningen følger en bredere trend der flere Wall Street-banker har trukket seg etter valget av Donald Trump som president i USA. Trump har tidligere omtalt klimaendringer som en «bløff», noe som har ført til økt press på selskaper som deltar i internasjonale klimaforpliktelser.

NZBA ble etablert i 2021 med mål om å bidra til at banknæringen støtter opp under Parisavtalens klimamål. Alliansen forpliktet seg opprinnelig til å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå, men dette målet ble i april 2025 nedjustert til 2 grader, også et mål fra Parisavtalen.

Ifølge Barclays er initiativet nå svekket etter at mange globale banker har trukket seg, og banken oppgir dette som hovedgrunn for sin uttreden.

Les også 45 av 54 MDG-profiler har trukket seg etter valget i 2021 Av de 54 som var topp-tre kandidater for Miljøpartiet De Grønne i stortingsvalget 2021, står bare ni igjen som listetopper i 2025.

Beholder 2050-løfte

Barclays understreker samtidig at de fortsatt står ved sitt løfte om netto nullutslipp innen 2050. Banken rapporterte inntekter på rundt 500 millioner pund i 2024 fra aktiviteter knyttet til bærekraft og energiomstilling, og omtaler overgangen til fornybar energi som en viktig forretningsmulighet.

Samtidig har Barclays fått kritikk for sin rolle som Europas største finansierer av fossilt brensel.

Ifølge en årlig rapport fra klimakampanjeorganisasjoner økte bankens finansiering av fossil energi med 55 prosent i 2024, til 35,4 milliarder dollar.

Organisasjonen ShareAction mener Barclays’ uttreden er et skritt i feil retning i en tid hvor klimaendringer utgjør økende fare. NZBA hevder på sin side at de fortsatt vil fokusere på å støtte bankenes klimaarbeid og tilpasse seg en fremtid med lavere utslipp.