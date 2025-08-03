Bråstopp for eksport til USA?

Tenk deg en amerikansk møbelbutikk som kjøper en stol fra Europa for videresalg. Kjøpsprisen den 1. januar var 100 euro. Da kostet en euro 1,03 dollar, så prisen ble 103 dollar. Senere er dollaren svekket, slik at stolen nå koster 114 dollar. Prisøkningen på 11 prosent er utelukkende knyttet til svakere dollarkurs.

Fra EU (som fra Norge) innføres 15 prosent importtoll på toppen. Innkjøpsprisen blir dermed drøyt 131 dollar for den samme stolen. Prisøkningen fra januar blir derfor på totalt 27 prosent.

Hvis møbelbutikken kan få 150 dollar for stolen i markedet, har bruttomarginen falt fra 31 til 13 prosent. Det dekker kanskje ikke møbelbutikkens kostnader. Hva skjer nå? Vil møbelbutikken stoppe importen fra Europa og i stedet utelukkende selge amerikanske møbler?

Jovisst ventes det å komme store ekstrabeløp i statskassen i USA. Men skjer det på bekostning av høyere inflasjon og redusert vekst?

Dette er det store spørsmålet eksportsjefer stiller seg. Må de finne alternative markeder for sine varer? Må de senke sine priser og derved fortjenesten? Må de kutte i produksjonen og redusere staben? For mange blir dette en tøff omstilling. Og enda verre blir det hvis varer inneholder komponenter fra andre land med enda høyere tollsatser, eksempelvis Kina.

Det er mange som klør seg i hodet nå, inkludert sentralbanksjef Jerome Powell og økonomer på begge sider av Atlanterhavet. Jovisst ventes det å komme store ekstrabeløp i statskassen i USA. Men skjer det på bekostning av høyere inflasjon og redusert vekst? Betyr det samtidig at rentenedsettelser utsettes? Powell holdt renten uendret på det siste møtet i juli, til tross for sterkt politisk press for å senke den.

Det vil gå mange år før vi helt kan forstå effektene av Trumps nye handelsregime. Men eksportbedriftene kan ikke tillate seg å vente med å omstille seg. Her er noen mulige utfall:

Etablere produksjon i USA, med de store investeringene det innebærer

Redusere prisen til den amerikanske butikken som selv videreselger med lavere margin

Leve med eksportfall til USA og tap av omsetning

Erstatte salget til USA med andre markeder, noe som er lettere sagt enn gjort

Hva betyr dette for deg som investor? Bruk litt tid på å vurdere porteføljen din og se om du har selskaper med stor eksport til USA, og ingen produksjon der. Her kan det være utsikter til fallende lønnsomhet og derved lavere verdsettelse. Hva sier ledelsen? Hvordan vil de håndtere de nye rammevilkårene? Bør du vurdere en lavere eksponering i selskapet?