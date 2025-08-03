– Nå skal du vekte deg opp i sjømat

Forte-forvalter Stein Frode Aaseng synes tre oppdrettere er særlig attraktive nå. Han liker også et «billig» konglomerat og to rederier.

Category iconFinans
Børsintervjuet
AKER
·
LSG
·
MOWI
·
SALM
·
SNI
·
Publisert 3. aug.
Article lead
+ mer
lead
FORVALTER FLERE AKSJEFOND: Stein Frode Aaseng i Forte Fondene. Foto: Lykt
FORVALTER FLERE AKSJEFOND: Stein Frode Aaseng i Forte Fondene. Foto: Lykt
Thomas Hilmersen
Journalist
Tips meg
Del
Bli automatisk varslet om Børsintervjuet
Bruk Finansavisen-appen for iOS og Android
Finansavisen
Børsintervjuet
Ingen tegn til panikk…
forte fondsforvaltning
stein frode aaseng
Finans

Informasjon om bruk av AI