Nye regler fra Trump: Stopper rekordmange aksjonærforslag

Amerikanske selskaper har i år avvist et rekordstort antall aksjonærforslag, særlig knyttet til klima, mangfold og arbeidsrettigheter, skriver Financial Times.

Tall fra ISS-Corporate viser at det amerikanske Finanstilsynet (SEC) i 2025 innvilget 195 «no-action»-forespørsler, som gjør det mulig for selskaper å utelate forslag fra stemmesedler. Det er nær 33 prosent flere enn i 2024, og det høyeste nivået siden målingene startet i 2007.

Bakgrunnen er at SEC i februar reverserte retningslinjer fra Biden-administrasjonen som hadde gjort det lettere å stille forslag med «bred samfunnsmessig betydning». Den nye praksisen, som minner om regelverket fra Trumps første presidentperiode, senker terskelen for å utelate forslag.

Slapp unna klimaspørsmål

Konsekvensen er at aksjonærene i selskaper som Amazon og Tesla aldri fikk stemme over forslag om å vurdere selskapenes holdning til kollektive forhandlinger. Bryggeriselskapet Constellation Brands slapp å behandle et forslag om å vise hvordan de vil nå Parisavtalens klimamål. SEC mente forslaget ville «mikrostyre» virksomheten.

Ifølge Conference Board/ESGAUGE ble 57 prosent av de utelatte forslagene i år klassifisert som miljø- eller samfunnsforslag. Totalt ble det levert inn 574 aksjonærforslag ved S&P 500-selskaper, ned fra 746 året før, skriver FT.

Både ESG-tilhengere og -kritikere rammes. 27 prosent av forslagene fra ESG-skeptiske grupper ble i år avvist, mot 13 prosent i 2024. Blant annet ble et forslag til legemiddelprodusenten AbbVie om risiko ved markedsføring av pubertetsblokkere skrinlagt.

– Vi har vært her før

Eksperter mener endringene har gjort forslagsstillerne mer forsiktige, skriver FT.

– Når et forslag først blir utelatt, skaper det presedens og gjør det vanskeligere å få lignende forslag frem i fremtiden, sier Kosmas Papadopoulos i ISS-Corporate.

Flere organisasjoner varsler at de vil tilpasse seg.

– Vi vil formulere forslagene slik at de kan tas til avstemning, sier Danielle Fugere i As You Sow.