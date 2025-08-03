Terje Stykket: Nedskrivninger på over 300 millioner

2024 ble et år med tunge investeringer, store nedskrivninger og kraftig styrket egenkapital for Terje Stykkets investeringsselskap Stykket Holding.

I løpet av fjoråret ble balansen styrket med omfattende investeringer i datterselskaper og betydelige langsiktige lån til konsernselskaper. Blant annet økte anleggsmidlene fra 58 til 389 millioner kroner, etter at selskapet bokførte 238 millioner kroner i investeringer i datterselskaper og over 100 millioner i konserninterne lån.

Dermed vokste egenkapitalen fra 35,8 til 377,5 millioner kroner ved årsskiftet – en økning på over 340 millioner kroner.

Store nedskrivninger

Kostnadsnivået holdt seg relativt stabilt på 9,6 millioner kroner, mot 10,4 millioner året før. Dermed bedret driftsresultatet seg svakt – fra minus 10,2 til minus 9,6 millioner kroner.

Det store utslaget kom likevel på finanspostene. Selskapet bokførte et netto finansunderskudd på 155 millioner kroner, til tross for finansinntekter på 153 millioner kroner. Hovedårsaken var nedskrivninger på finansielle eiendeler på 307 millioner kroner.

Til sammenligning var finansresultatet minus 4,1 millioner året før, men da hadde Stykket Holding nedskrivninger på kun 4 millioner kroner.

Resultat før skatt endte dermed på minus 164,9 millioner kroner – mot et underskudd på 14,3 millioner året før. Årsresultatet ble det samme, minus 164,9 millioner kroner.

Til tross for det negative resultatet bevilget Terje Stykke stykke seg et utbytte på 17,1 millioner kroner i fjor. Resten av underskuddet føres mot egenkapitalen, som ved utgangen av fjoråret var på 374,3 millioner kroner – opp fra 32,6 millioner året før.

Stykket Holding (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 0,02 0,3 Driftsresultat –9,6 –10,2 Resultat før skatt –164,9 –14,3 Årsresultat –164,9 –14,3

Gjennom selskapet Norse-Trade, som Stykket eier sammen med Norgesgruppen, kontrollerer Stykket Holding nær 25 prosent av Travel Retail Norway som driver taxfree-butikker på de største flyplassene i Norge.

Selskapet hadde i fjor en omsetning på 4,84 milliarder kroner, opp 6,5 prosent fra året før, men bunnlinjen ble langt mer beskjeden. Årsresultatet endte på 9,8 millioner kroner, en klar forbedring fra året før da selskapet gikk kraftig i minus.

Blant salgsdriverne i 2024 var alkoholsalget på 1,6 milliarder kroner, parfyme og velværeprodukter på 1,42 milliarder, og tobakk på 1 milliard. Kategorien «andre varer» – med alt fra sjokolade og solbriller til den nye turistsuksessen Møller’s Tran – økte mest prosentvis.