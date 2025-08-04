Asia-børsene blandet: Flere valutaer styrker seg mot dollaren

Det er blandet stemning på de asiatiske børsene mandag, ettersom investorer fortsatt vurderer den siste runden med amerikanske tollsatser og den svake sysselsettingsrapporten fra USA fredag.

I 06-tiden er japanske Nikkei 225 ned 1,4 prosent. Nedgangen rammer finansaksjer og eksportselskaper som bilprodusenter, da yenen har svekket seg mot dollaren. Dette tilskrives spekulasjoner om at den amerikanske sentralbanken kan komme til å kutte renten neste måned, melder CNBC.

Australske S&P/ASX 200 er ned 0,04 prosent.

Hongkong-indeksen Hang Seng er opp 0,4 prosent. I fastlands-Kina er Shanghai Composite opp 0,2 prosent, mens CSI 300 er uendret.

Indiske Nifty 50 er opp 0,2 prosent.

Sørkoreanske Kospi er opp 1,1 prosent.

Valutarally

MSCIs indeks over valutaene i fremvoksende markeder er opp 0,5 prosent – den største oppgangen på over én måned. Den filippinske pesoen og den malaysiske ringgiten utmerket seg med en oppgang på rundt 1 prosent mot dollaren.

Rallyet kommer etter svake jobbtall fra USA og økte forventninger om rentekutt.

– Hvis Fed gjenopptar rentekuttene i september og signaliserer en mer duete pengepolitisk linje, kan det potensielt gi støtte til asiatiske valutaer, skrev valutastrateg Lloyd Chan i MUFG Bank i et notat, ifølge Bloomberg.