Nedgang på børsen i Tokyo

Tidlig i handelen falt Nikkei 225-indeksen 2,1 prosent, til rett under 40.000 poeng. Etter hvert steg den igjen over denne symbolske grensen, og etter drøyt to timers handel var nedgangen 1,7 prosent.

Ellers i Asia var det oppgang å se i Hongkong, der Hang Seng-indeksen etter noen timers handel hadde steget 0,3 prosent, og i Shanghai, der oppgangen var 0,1 prosent.

De amerikanske sysselsettingstallene som ble publisert fredag, skapte frykt for tilstanden i verdens største økonomi og sendte også europeiske markeder kraftig ned.

Avkastningen på amerikanske statsobligasjoner falt også markant ettersom tallene økte forventningene om at den amerikanske sentralbanken vil kutte rentene.

