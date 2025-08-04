Mandagens høydepunkter

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Visma: Kl. 09.00

Makro:

Danmark: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

Sveits: Inflasjon juli, kl. 08.30

Spania: Arbeidsledighet juli, kl. 09.00

Tyrkia: Inflasjon juli, kl. 09.00

Tyskland: VDMA maskinordrer juni, kl. 10.00

USA: Industriordrer juni, kl. 16.00

Annet:

BerGenBio: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Oncoinvent: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Canada: Toronto-børsen stengt

Utenlandske:

Palantir Technologies, Transocean

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Øyvin Brøymer har gjort 20 millioner kroner til 5 milliarder som investor. Ett av prinsippene han følger, er å sitte med aksjer som har et pris/bok-forhold på under 1.

Han liker også selskaper som kan vise til vekst, helst på både topplinje og bunnlinje. Noen andre av Brøymers prinsipper er å se etter selskaper som i tillegg kan gi utbytte, samt selskaper som har verden som et marked.

Investor Tor Olav Trøim raser mot prisingen av Golar LNG. Han mener aksjen er altfor billig og truer med å ta selskapet av børs om ikke noe skjer.

Han forklarer at verdien av selskapets kontrakter er langt høyere enn det aksjekursen gjenspeiler, men respekterer også at det er opp til markedet å verdsette selskapet.

Investor Endre Røsjø fikk en ekstraskatt på 50 millioner kroner i fjor. Han sier det kom som et sjokk, og at han ikke skjønner noen ting. Nå vil han stemme FrP, da han tror partiet er det eneste som kan redde Norge fra en drepende skatte- og misunnelsespolitikk.

Til tross for skattesmellen, fikk Røsjø et overskudd på 162 millioner kroner med selskapet Centennial i fjor. Det er en økning fra 63 millioner året før.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Oljefondets sjef, Nicolai Tangen, som plutselig står frem som en blautfisk og skal ha klapp og klem.

Tangen har skrevet bok om ledelse, og selv Tangen trenger markedsføring. Men du tjener ikke 8 milliarder kroner til egen privatkonto hvis du er så følsom. Slutt med klemmingen, skriver Hegnar