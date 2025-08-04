Oljeprisen markant ned siden børsslutt – flere meglerhus endrer anbefalinger

Nordnet-analytiker Rogen Bertsen tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent. DNB Carnegie spår børsen opp 0,2 prosent.
Oljeprisene er noe ned siden børsslutt i Oslo fredag. Brent med levering i oktober handles for 69,41 dollar fatet, ned 0,4 prosent og ned fra 70,32 dollar fredag ettermiddag.
Opec+ besluttet å øke oljeproduksjonen med 547.000 fat pr. dag fra september på søndagens møte. Dermed er hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag reversert, etter nærmere to år der store mengder olje har vært holdt utenfor markedet for å støtte prisene.
UBS skriver i et notat at meglerhuset estimerer at produksjonsøkningene kun vil øke det faktiske tilbudet med 60 prosent. UBS er ellers avventende til oljeprisen, med henvisning til mulige Russland-sanksjoner, der president Trump har innført en frist 7.–9. august for våpenhvile i Ukraina.
Ifølge Fearnleys var VLCC-raten fra Midtøsten til Kina ned 1,9 prosent fredag.
Det var bred nedgang på amerikanske børser fredag, som SEB oppsummerer med fire punkter:
«Fredag trengte ikke globale porteføljeforvaltere hverken forstørrelsesglass eller lommelykt for å finne gode grunner til – i det minste på kort sikt – å redusere risikonivået. Fire faktorer bidro til konklusjonen: 1) den veksthemmende handelskrigen fra USA , 2) svake amerikanske jobbtall , 3) Trumps beslutning om å flytte to atomubåter nærmere Russland og 4) landets statistikkdirektør ble sparket,» skriver meglerhuset i en morgenrapport.
Etter børsslutt i Oslo har Frontline-aksjen steget 1,7 prosent i USA, og Equinor har falt 0,3 prosent. Ellers er S&P-futuren opp 0,2 prosent, ifølge DNB Carnegie.
Analyser
På analysefronten er Fearnley ute med sektoroppdatering på sjømat, hvor Grieg Seafood blir løftet fra hold til kjøp. Kursmålet løftes fra 62 til 81 kroner.
Arctic Securities er også ute med sjømatoppdatering, med flere kutt. «Vi er ennå ikke overbevist om at tiden er inne for å gå overvekt i laksesektoren,» heter det. SalMar løftes frem som favoritten.
SEB nedgraderer Scatec fra kjøp til hold, kursmålet på 103 kroner gjentas.
JPMorgan nedgraderer Nordic Semiconductor fra kjøp til hold. Kursmålet oppjusterer fra 157 til 160 kroner.
Selskapsnyheter
Thor Medical melder at det har utvidet en leveringsavtale med AdvanCell for thorium‑228. Avtalen øker leveransene til AdvanCell med 50 prosent, samtidig som kjøpsforpliktelsen øker fra 100 til 150 millioner kroner over fem år.
Elliptic Labs børsmelder at det har lansert sin AI Virtual Smart Sensor Platform på tre nye smarttelefonmodeller i juli. Så langt i år er teknologien tatt i bruk i 39 smarttelefonmodeller.
Oslo Børs
Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,2 prosent til 1.605,43 fredag. Det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.
Nedgangen kom i kjølvannet av at president Donald Trump strammet inn tollregimet for rundt 70 land og områder , som følge av det han mener er en «nasjonal nødsituasjon» knyttet til USAs vedvarende handelsunderskudd. For Norges del blir det en toll på 15 prosent.
Equinor falt 2,3 prosent og Aker BP endte ned 1,6, mens Vår Energi falt 1,1 prosent
Subsea 7 falt 2,7 prosent etter at flere meglerhus har justert sine anbefalinger og kursmål.
Aker steg 8,9 prosent torsdag etter nyheten om et samarbeid med OpenAI og Nscale om et AI-datasenter i Narvik. Fredag falt aksjen noe tilbake, og endte ned 2,5 prosent.
Medistim steg 5,1 prosent, uten at det kom andre nyheter enn at investor Øyvin Brøymer (76) fredag uttalte til Finansavisen at han har økt sin posisjon i selskapet og roste det opp i skyene.
Wall Street
Dow Jones falt 1,2 prosent. S&P 500 endte ned 1,6 prosent, mens Nasdaq falt 2,2 prosent.
Salgsbølgen på Wall Street skyldes særlig to forhold: Skuffende jobbtall og økte tollsatser fra USA.
Netthandelsgiganten Amazon falt 8,3 prosent etter å ha lagt frem ferske kvartalstall. Tallene ble sterkere enn ventet, men selskapet la frem skuffende svake utsikter for andre kvartal.
Kryptobørsen Coinbase stupte 16,7 prosent etter å ha bommet på forventningene.
Banksektoren var en av sektorene som og fikk særlig hard medfart, i det investorer frykter at en svakere økonomi vil bremse utlånsveksten.
JPMorgan Chase falt 2,3 prosent, mens både Bank of America og Wells Fargo endt ned over 3,4 prosent
Tesla endte ned 1,8 prosent etter å ha blitt dømt til å betale 329 millioner dollar i erstatning etter en dødsulykke med Autopilot i Florida i 2019.
Legemiddelselskapet Moderna endte ned 6,6 prosent etter at selskapet kuttet det øvre sikte for helårsguidingen med 300 millioner dollar.
Asia
Det er blandet stemning på de asiatiske børsene mandag, ettersom investorer fortsatt vurderer den siste runden med amerikanske tollsatser og den svake sysselsettingsrapporten fra USA fredag.
I 06-tiden er japanske Nikkei 225 ned 1,4 prosent. Nedgangen rammer finansaksjer og eksportselskaper som bilprodusenter, da yenen har svekket seg mot dollaren. Dette tilskrives spekulasjoner om at den amerikanske sentralbanken kan komme til å kutte renten neste måned, melder CNBC.
Australske S&P/ASX 200 er ned 0,04 prosent.
Hongkong-indeksen Hang Seng er opp 0,4 prosent. I fastlands-Kina er Shanghai Composite opp 0,2 prosent, mens CSI 300 er uendret.
Indiske Nifty 50 er opp 0,2 prosent.
Sørkoreanske Kospi er opp 1,1 prosent.
Finanskalender
Resultat pr. 2. kv.:
Visma: Kl. 09.00
Makro:
Danmark: Industriproduksjon juni, kl. 08.00
Sveits: Inflasjon juli, kl. 08.30
Spania: Arbeidsledighet juli, kl. 09.00
Tyrkia: Inflasjon juli, kl. 09.00
Tyskland: VDMA maskinordrer juni, kl. 10.00
USA: Industriordrer juni, kl. 16.00
Annet:
BerGenBio: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00
Oncoinvent: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00
Canada: Toronto-børsen stengt
Utenlandske:
Palantir Technologies, Transocean
Apple Podcast:
Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts
Spotify:
Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify
Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:
Øyvin Brøymer har gjort 20 millioner kroner til 5 milliarder som investor. Ett av prinsippene han følger, er å sitte med aksjer som har et pris/bok-forhold på under 1.
Han liker også selskaper som kan vise til vekst, helst på både topplinje og bunnlinje. Noen andre av Brøymers prinsipper er å se etter selskaper som i tillegg kan gi utbytte, samt selskaper som har verden som et marked.
Investor Tor Olav Trøim raser mot prisingen av Golar LNG. Han mener aksjen er altfor billig og truer med å ta selskapet av børs om ikke noe skjer.
Han forklarer at verdien av selskapets kontrakter er langt høyere enn det aksjekursen gjenspeiler, men respekterer også at det er opp til markedet å verdsette selskapet.
Investor Endre Røsjø fikk en ekstraskatt på 50 millioner kroner i fjor. Han sier det kom som et sjokk, og at han ikke skjønner noen ting. Nå vil han stemme FrP, da han tror partiet er det eneste som kan redde Norge fra en drepende skatte- og misunnelsespolitikk.
Til tross for skattesmellen, fikk Røsjø et overskudd på 162 millioner kroner med selskapet Centennial i fjor. Det er en økning fra 63 millioner året før.
På lederplass skriver Trygve Hegnar om Oljefondets sjef, Nicolai Tangen, som plutselig står frem som en blautfisk og skal ha klapp og klem.
Tangen har skrevet bok om ledelse, og selv Tangen trenger markedsføring. Men du tjener ikke 8 milliarder kroner til egen privatkonto hvis du er så følsom. Slutt med klemmingen, skriver Hegnar