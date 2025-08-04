Oljeprisen markant ned siden børsslutt – flere meglerhus endrer anbefalinger

Nordnet-analytiker Rogen Bertsen tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent. DNB Carnegie spår børsen opp 0,2 prosent.

Oljeprisene er noe ned siden børsslutt i Oslo fredag. Brent med levering i oktober handles for 69,41 dollar fatet, ned 0,4 prosent og ned fra 70,32 dollar fredag ettermiddag.

Opec+ besluttet å øke oljeproduksjonen med 547.000 fat pr. dag fra september på søndagens møte. Dermed er hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag reversert, etter nærmere to år der store mengder olje har vært holdt utenfor markedet for å støtte prisene.

UBS skriver i et notat at meglerhuset estimerer at produksjonsøkningene kun vil øke det faktiske tilbudet med 60 prosent. UBS er ellers avventende til oljeprisen, med henvisning til mulige Russland-sanksjoner, der president Trump har innført en frist 7.–9. august for våpenhvile i Ukraina.

Ifølge Fearnleys var VLCC-raten fra Midtøsten til Kina ned 1,9 prosent fredag.

Det var bred nedgang på amerikanske børser fredag, som SEB oppsummerer med fire punkter:

«Fredag trengte ikke globale porteføljeforvaltere hverken forstørrelsesglass eller lommelykt for å finne gode grunner til – i det minste på kort sikt – å redusere risikonivået. Fire faktorer bidro til konklusjonen: 1) den veksthemmende handelskrigen fra USA , 2) svake amerikanske jobbtall , 3) Trumps beslutning om å flytte to atomubåter nærmere Russland og 4) landets statistikkdirektør ble sparket,» skriver meglerhuset i en morgenrapport.

Etter børsslutt i Oslo har Frontline-aksjen steget 1,7 prosent i USA, og Equinor har falt 0,3 prosent. Ellers er S&P-futuren opp 0,2 prosent, ifølge DNB Carnegie.

Analyser

På analysefronten er Fearnley ute med sektoroppdatering på sjømat, hvor Grieg Seafood blir løftet fra hold til kjøp. Kursmålet løftes fra 62 til 81 kroner.

Arctic Securities er også ute med sjømatoppdatering, med flere kutt. «Vi er ennå ikke overbevist om at tiden er inne for å gå overvekt i lakse­sektoren,» heter det. SalMar løftes frem som favoritten.

SEB nedgraderer Scatec fra kjøp til hold, kursmålet på 103 kroner gjentas.

JPMorgan nedgraderer Nordic Semiconductor fra kjøp til hold. Kursmålet oppjusterer fra 157 til 160 kroner.

Selskapsnyheter

Thor Medical melder at det har utvidet en leveringsavtale med AdvanCell for thorium‑228. Avtalen øker leveransene til AdvanCell med 50 prosent, samtidig som kjøpsforpliktelsen øker fra 100 til 150 millioner kroner over fem år.

Elliptic Labs børsmelder at det har lansert sin AI Virtual Smart Sensor Platform på tre nye smarttelefonmodeller i juli. Så langt i år er teknologien tatt i bruk i 39 smarttelefonmodeller.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,2 prosent til 1.605,43 fredag. Det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.

Nedgangen kom i kjølvannet av at president Donald Trump strammet inn tollregimet for rundt 70 land og områder , som følge av det han mener er en «nasjonal nødsituasjon» knyttet til USAs vedvarende handelsunderskudd. For Norges del blir det en toll på 15 prosent.

Equinor falt 2,3 prosent og Aker BP endte ned 1,6, mens Vår Energi falt 1,1 prosent

Subsea 7 falt 2,7 prosent etter at flere meglerhus har justert sine anbefalinger og kursmål.

Aker steg 8,9 prosent torsdag etter nyheten om et samarbeid med OpenAI og Nscale om et AI-datasenter i Narvik. Fredag falt aksjen noe tilbake, og endte ned 2,5 prosent.