Bred oppgang på Oslo Børs: Kraftig shippingløft – skallselskap stiger 200 prosent

Oslo Børs starter uken med oppgang. Hovedindeksen er etter 22 minutters handel opp 0,7 prosent til 1.616 poeng.
Brent-olje med levering i oktober er opp 0,3 prosent til 69,89 dollar fatet, men ned fra 70,32 dollar ved børsslutt fredag.
Opec+ besluttet å øke oljeproduksjonen med 547.000 fat pr. dag fra september på søndagens møte. Dermed er hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag reversert, etter nærmere to år der store mengder olje har vært holdt utenfor markedet for å støtte prisene.
Shippingrally
Shippingindeksen er opp rundt 2 prosent.
Avance Gas, som Euronext vedtok å stryke fra børs 25. juni med siste handelsdag 25. august, stiger hele 203 prosent.
Tankaksjene Frontline og Okeanis stiger henholdsvis 4,6 prosent og 3,9 prosent. VLCC-ratene var opp 673 dollar til 30.099 dollar på fredag, ifølge ABG.
«Rater for råoljetankere lider under det kraftige fallet i amerikansk oljeeksport, og må vente på økte volumer fra Midtøsten. Mer russisk olje på sjøen vil imidlertid binde opp mer tonnasje, og er dermed fortsatt en støttende faktor for ratene,» skriver Arctic Securities.
BW LPG stiger 4,7 prosent. LPG-ratene fra Midtøsten til Japan oppgis til 69,648 dollar, ned 516 fra torsdag til fredag.
Med henvisning til sterke EIA‑ og amerikanske lagertall konkluderer ABG med at «tallene er en bekreftelse på fortsatt solid vekst i de fundamentale forholdene for LPG, noe vi mener vil gjøre andre halvår 2025 til en lønnsom periode for LPG‑shipping. Det virker også som om konsensus ennå ikke fullt ut har tatt høyde for de nåværende høye ratene».
Equinor er opp 0,1 prosent, Aker BP stiger 0,2 prosent, mens Vår Energi styrkes 0,4 prosent.
OKEA -medgründer og tidligere statsråd Ola Borten Moe uttalte fredag kveld til Finansavisen at oljeselskapet «må være de billigste fatene på norsk sokkel for tiden. Røverkjøp.»
Aksjen stiger 3,4 prosent.
Norske analytikere opererer med betydelig høyere oljeprisforutsetninger enn sine internasjonale kolleger, meldte ABG Sundal Collier i helgen.
«Dersom fremtidig oljepris (strip) blir som ventet, kan det ligge betydelig nedside i konsensusestimatene for norske oljeselskaper, mens estimatene for de store internasjonale aktørene sannsynligvis holder seg stabile,» påpekte analysesjef John Olaisen.
Thorium-rally
Thor Medical melder at det har utvidet en leveringsavtale med AdvanCell for thorium‑228. Avtalen øker leveransene til AdvanCell med 50 prosent, samtidig som kjøpsforpliktelsen øker fra 100 til 150 millioner kroner over fem år. Aksjen stiger 1,4 prosent.
Solstad Offshore har vunnet en kontrakt for konstruksjons- og servicefartøyet (CSV) «Normand Commander» med Petrobras. Fartøyet vil være på en bareboat‑kontrakt fra eier Solstad Maritime. Kontrakten, som starter i første kvartal 2026, har en varighet på fire år og en bruttoverdi på om lag 108 millioner dollar, eksklusive ROV‑tjenester. SOFF-aksjen stiger 1,4 prosent.
Sjømat
På analysefronten er både Fearnley Securities og Arctic Securities ute med sjømatoppdateringer.
Fearnley løfter Grieg Seafood fra hold til kjøp, og jekker opp kursmålet fra 62 til 81 kroner.
Arctic Securities kutter i fem sjømataksjer, mens kursmålet for Grieg Seafood løftes fra 60 til 71 kroner.
Aksjen stiger 2,3 prosent til 70,10 kroner.
Toppvalgene til Fearnley er Mowi og Seafood.
«Vi er optimistiske med tanke på markedsutviklingen inn mot høsten, der vi forventer lavere produksjonsvekst og økt etterspørsel fra sesongmessig kampanjer i detaljhandelen. Vi forventer at markedet igjen blir stramt i 2026,» heter det fra Fearnley, ifølge TDN Direkt.
«Vi er ennå ikke overbevist om at tiden er inne for å gå overvekt i laksesektoren,» skriver Arctic.
«Innen sektoren foretrekker vi SalMar, ettersom vi mener de vanskeligste dagene er over, og vi forventer at driftsresultatene i tredje kvartal blir vesentlig bedre enn de har vært det siste året,» heter det videre.
SalMar-aksjen stiger 1,4 prosent.
– Nå skal du vekte deg opp i sjømataksjer, med blikket rettet mot neste år, uttalte Forte-forvalter Stein Frode Aaseng til Finansavisen søndag.