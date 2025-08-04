Bred oppgang på Oslo Børs: Kraftig shippingløft – skallselskap stiger 200 prosent

Oslo Børs starter uken med oppgang. Hovedindeksen er etter 22 minutters handel opp 0,7 prosent til 1.616 poeng.

Brent-olje med levering i oktober er opp 0,3 prosent til 69,89 dollar fatet, men ned fra 70,32 dollar ved børsslutt fredag.

Opec+ besluttet å øke oljeproduksjonen med 547.000 fat pr. dag fra september på søndagens møte. Dermed er hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag reversert, etter nærmere to år der store mengder olje har vært holdt utenfor markedet for å støtte prisene.

Shippingrally

Shippingindeksen er opp rundt 2 prosent.

Avance Gas, som Euronext vedtok å stryke fra børs 25. juni med siste handelsdag 25. august, stiger hele 203 prosent.

Tankaksjene Frontline og Okeanis stiger henholdsvis 4,6 prosent og 3,9 prosent. VLCC-ratene var opp 673 dollar til 30.099 dollar på fredag, ifølge ABG.

«Rater for råoljetankere lider under det kraftige fallet i amerikansk oljeeksport, og må vente på økte volumer fra Midtøsten. Mer russisk olje på sjøen vil imidlertid binde opp mer tonnasje, og er dermed fortsatt en støttende faktor for ratene,» skriver Arctic Securities.

BW LPG stiger 4,7 prosent. LPG-ratene fra Midtøsten til Japan oppgis til 69,648 dollar, ned 516 fra torsdag til fredag.

Med henvisning til sterke EIA‑ og amerikanske lagertall konkluderer ABG med at «tallene er en bekreftelse på fortsatt solid vekst i de fundamentale forholdene for LPG, noe vi mener vil gjøre andre halvår 2025 til en lønnsom periode for LPG‑shipping. Det virker også som om konsensus ennå ikke fullt ut har tatt høyde for de nåværende høye ratene».

Equinor er opp 0,1 prosent, Aker BP stiger 0,2 prosent, mens Vår Energi styrkes 0,4 prosent.

OKEA -medgründer og tidligere statsråd Ola Borten Moe uttalte fredag kveld til Finansavisen at oljeselskapet «må være de billigste fatene på norsk sokkel for tiden. Røverkjøp.»

Aksjen stiger 3,4 prosent.

Norske analytikere opererer med betydelig høyere oljeprisforutsetninger enn sine internasjonale kolleger, meldte ABG Sundal Collier i helgen.