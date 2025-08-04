Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for juli viser fasiten at det ble nettokjøpt aksjer for 91 millioner kroner av en omsetning på 14,2 milliarder kroner.

– Investoraktiviteten fortsatte å øke videre inn i juli, sier Camilla Vik, investeringsøkonom i DNB, til Finansavisen.

Mest handlede aksjer i juli

Kongsberg Gruppen var den mest handlede aksjen, etterfulgt av Norwegian, DNB, Frontline, SalMar, Aker BP, Vår Energi og Equinor.

DNB var den mest nettokjøpte aksjen i juli, med 184 millioner kroner, etterfulgt av SalMar hvor det ble nettokjøpt aksjer for 118 millioner kroner. På delt tredjeplass finner vi Kongsberg Gruppen og Novo Nordisk, som begge hadde et nettokjøp på 114 millioner kroner.

– Nordiske aksjer endte ned over fem prosent i juli, etter at Novo Nordisk falt nesten 29 prosent. Dette gjenspeiles også i handelsaktiviteten, hvor Novo Nordisk topper listen over mest handlede internasjonale aksjer, og er en del av topp fem nettokjøpte aksjer totalt, sier Vik.

Lempet ut Frontline

I den andre enden av skalaen ble Frontline mest nettosolgt, med 196 millioner kroner, etterfulgt av Norwegian hvor det ble nettosolgt aksjer for 123 millioner kroner og Equinor hvor nettosalget var på 70 millioner kroner.

– Det er verdt å merke seg at Frontline var den mest nettokjøpte aksjen i juni, og at den var mest nettosolgt i juli, sier investeringsøkonomen.

I juli ble Kongsberg Gruppen nettokjøpt på Vestlandet og i Midt-Norge. Investorene på Sørlandet kjøpte Mowi mens investorene i Nord-Norge og Østlandet lastet opp med DNB. Frontline ble nettosolgt på Vestlandet, Østlandet og i Midt-Norge. Norwegian ble solgt i Nord-Norge mens investorene på Sørlandet kvittet seg med Scatec.

Novo Nordisk, Tesla, Nvidia, Saab og Opendoor Technologies var de mest handlede utenlandske aksjene.