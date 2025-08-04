Ved lunsjtider ligger Oslo Børs opp 0,6 prosent til 1.614,99 poeng.

Ved lunsj omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 68,73 dollar, ned 1 prosent. Brent-oljen med levering i oktober handles til 68,89 dollar, ned 1,1 prosent.

Okea ligger opp 2,9 prosent til 17,68 kroner. Medgründer og tidligere statsråd Ola Borten Moe uttalte fredag kveld til Finansavisen at oljeselskapet «må være de billigste fatene på norsk sokkel for tiden».

Norske analytikere opererer med betydelig høyere oljeprisforutsetninger enn sine internasjonale kolleger, meldte ABG Sundal Collier i helgen.

Equinor ligger ned 0,8 prosent til 259,50 kroner, Aker BP faller 0,6 prosent til 244,80 kroner, mens Vår Energi ligger ned 0,4 prosent til 35,13 kroner.

«Dersom fremtidig oljepris (strip) blir som ventet, kan det ligge betydelig nedside i konsensusestimatene for norske oljeselskaper, mens estimatene for de store internasjonale aktørene sannsynligvis holder seg stabile,» påpekte analysesjef John Olaisen.

Shipping til værs

Opec+ besluttet å øke oljeproduksjonen med 547.000 fat pr. dag fra september på søndagens møte. Dermed er hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag reversert, etter nærmere to år der store mengder olje har vært holdt utenfor markedet for å støtte prisene.

Det sender opp shippingaksjene, der Frontline stiger 4,4, prosent til 197,55 kroner og Okeanis 3,3 prosent til 250 kroner.

«Rater for råoljetankere lider under det kraftige fallet i amerikansk oljeeksport, og må vente på økte volumer fra Midtøsten. Mer russisk olje på sjøen vil imidlertid binde opp mer tonnasje, og er dermed fortsatt en støttende faktor for ratene,» skriver Arctic Securities.

Avance Gas, som skal strykes fra børsen med siste handelsdag 25. august. Aksjen stiger 63,9 prosent til 0,54 kroner.

BW LPG ligger ved lunsj opp 5,3 prosent til 142,60 kroner. LPG-ratene fra Midtøsten til Japan oppgis til 69,648 dollar, ned 516 fra torsdag til fredag.

Med henvisning til sterke EIA‑ og amerikanske lagertall konkluderer ABG med at «tallene er en bekreftelse på fortsatt solid vekst i de fundamentale forholdene for LPG, noe vi mener vil gjøre andre halvår 2025 til en lønnsom periode for LPG‑shipping. Det virker også som om konsensus ennå ikke fullt ut har tatt høyde for de nåværende høye ratene».