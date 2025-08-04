Jakten på Europas 8.800 forsvarsmilliarder

Russlands angrepskrig i Ukraina har tvunget frem en historisk opprustning. For Norge betyr dette en dobling av forsvarsbudsjettet de neste tolv årene. Et samlet Europa skal investere svimlende 8.800 milliarder kroner de neste fire årene. Gjort på riktig måte, kan dette bli en strategisk investering i Norges teknologiske fremtid.

Tallene viser at dette skiftet allerede er i gang. I 2024 eksporterte Norge forsvarsmateriell for 16,2 milliarder kroner – en økning på 36 prosent fra året før. Hovedvekten av eksporten går til våre allierte i Nato.

Selv om Norge allerede er verdensledende på noen områder innen tradisjonell våpenproduksjon, ligger vårt største potensial i flerbruksteknologi, det vil si løsninger med både sivile og militære anvendelser. Dette er teknologier innen romfart, kvantedatamaskiner, kunstig intelligens, avanserte materialer og ikke minst autonome systemer.

Skal Europa lykkes med å øke egen uavhengighet, må man lykkes med å skape storskalafordeler, effektivisere regulering av bransjen og sørge for raske politiske beslutninger

En analyse av nordisk venturekapital viser at siden 2019 har hele 76 prosent av investeringene i forsvarsrelatert teknologi gått til romfart og kvanteteknologi. Til sammenligning går kun 4 prosent til det man kan kalle tradisjonelle forsvarsapplikasjoner.

Denne utviklingen passer norsk industri godt. Vi er ikke en stormakt innen produksjon av stridsvogner, men vi er verdensledende i teknologiske nisjer. Investorenes fokus på skalerbar, sivil teknologi med et forsvarspotensial er en stor mulighet.

Dette industrieventyret kommer imidlertid ikke av seg selv.