Kunstig intelligens løftet flere fond

Storebrands Kron-kunder kjøpte fond for 831 millioner kroner i løpet av juli. Samtidig ble det solgt fond for 184 millioner, noe som gir en netto tegning på 647 millioner.

Globale indeksfond gjorde comeback på topplisten over de mest kjøpte fondene etter noen måneder med lavere etterspørsel enn normalt.

– Det var litt overraskende at det var så høyt nettokjøp. Flere som hoppet av under Trumps Liberation Day, har nok kjøpt fond den siste tiden. At tollkrigen foreløpig ser ut til å være avverget gjennom viktige handelsavtaler mellom USA og både EU og Japan, oppleves nok som beroligende for mange, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron fra Storebrand.

Globale indeksfond tilbake på topp

Globale indeksfond har ligget an til negativ avkastning store deler av 2025, hovedsakelig på grunn av en svakere dollar. I juli snudde dette til pluss igjen for året etter nye toppnoteringer i amerikanske aksjer. Globale fond dominerer nå igjen topplisten over de mest populære indeksfondene.

– Enkelte eksperter har frarådet investeringer i globale indeksfond på grunn av den høye USA-eksponeringen. Dette har roet seg noe etter sterke selskapsresultater og påfølgende solid avkastning i det amerikanske markedet. Mange investorer ønsker nok også å være med på AI-bølgen gjennom selskaper som Nvidia og Microsoft, som er blant de største posisjonene i globale indeksfond, sier forvalteren.

– AI-tema står fortsatt veldig sterkt, og de globale indeksfondene rir AI-bølgen, understreker Hagatun.

Kjernekraft

På topplisten for indeksfond i juli var DNB Kjernekraft helt oppe på en fjerdeplass. Fondet investerer globalt i selskaper med inntekter fra kjernekraftrelaterte aktiviteter som uranutvinning, energiproduksjon fra kjernekraft og produksjon av deler til kjernekraft.

– Mange nordmenn har fått øynene opp for fordelene med kjernekraft drevet av økende energietterspørsel, klimaløsninger og nye reaktorteknologier med langsiktig vekstpotensial, sier Hagatun.

Topplisten

Kron Indeks Global var det mest kjøpte indeksfondet i juli, etterfulgt av KLP AksjeEuropa Indeks, KLP AksjeGlobal Indeks og DNB Kjernekraft, mens DNB Teknologi var det mest kjøpte aktive fondet i perioden, etterfulgt av Alfred Berg Nordic High Yield, Fondsfinans Utbytte og DNB European Defence.

Det mest solgte fondet var KLP Likviditet, DNB USA Indeks, iShares MSCI China A UCITS ETF og DNB Likviditet.