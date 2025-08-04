Tesla stiger etter gigantisk lønnspakke

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,0 prosent, Dow Jones er opp 0,5 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,20 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 7,3 prosent til 18,90.

Tesla

Tesla opplyser i en melding til USAs finanstilsyn (SEC) at styret har tildelt Elon Musk 96 millioner aksjer i et aksjeprogram. Pakken øker stemmeretten til Musk og skal sikre at han holder fokus på selskapets fremtid.

«Etter vårt syn bør dette sikre Musk som konsernsjef for Tesla minst frem til 2030», skriver Wedbush-analytiker Dan Ives i en oppdatering. Aksjen stiger 1,8 prosent i åpningsminuttene.

Makro

Fredag i forrige uke kom det overraskende svake jobbtall fra USA, samtidig som arbeidsledigheten i juli steg til 4,2 prosent. Yrkesdeltakelsen falt også for andre måned på rad.

«Payrolls viste en sysselsettingsvekst på kun 73 000 i juli, klart under konsensusforventningen på 104 000. I tillegg ble tallene for mai og juni betydelig nedrevidert, og gjennomsnittlig vekst de siste tre månedene er dermed redusert til beskjedne 35 000 – det svakeste nivået siden pandemien», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen understreker at summen av nye og justerte data tegner et bilde av et arbeidsmarked i USA som kjølner raskere enn tidligere antatt.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener svake arbeidsmarkedstall, kombinert med høy prising og belåning, kan resultere i en liten korreksjon i høst.