Kraftig shippingløft på ukens første handelsdag

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,7 prosent til 1.616,50 poeng mandag.

Shippingaksjene fikk seg en oppsving etter at oljelandene i Opec+ på søndagens møte besluttet å øke oljeproduksjonen med 547.000 fat pr. dag fra september. Dermed er hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag reversert, etter nærmere to år der store mengder olje har vært holdt utenfor markedet for å støtte prisene.

Frontline steg 5,1 prosent til 198,90 kroner og Okeanis 3,7 prosent til 251 kroner.

– Det er en ekstremt god risk/reward i tankaksjer akkurat nå, kommenterte DNB Carnegie-analytiker Jørgen Lian til Finansavisen. Samtidig meldes det om «spinnvill inntjening» for LPG-skipene.

Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities kommenterte på sin side at Opec-reverseringen gir et «veldig godt utgangspunkt for resten av året».

Avance Gas, som skal strykes fra børsen med siste handelsdag 25. august, endte dagen opp 52,5 prosent til 0,50 kroner. BW LPG steg 4,5 prosent til 141,50 kroner.

LPG-ratene fra Midtøsten til Japan oppgis til 69,648 dollar, ned 516 fra torsdag til fredag. Med henvisning til sterke EIA‑ og amerikanske lagertall konkluderer ABG med at «tallene er en bekreftelse på fortsatt solid vekst i de fundamentale forholdene for LPG, noe vi mener vil gjøre andre halvår 2025 til en lønnsom periode for LPG‑shipping. Det virker også som om konsensus ennå ikke fullt ut har tatt høyde for de nåværende høye ratene».

Andre bevegelser

Okea endte opp 1,8 prosent til 17,48 kroner. Medgründer og tidligere statsråd Ola Borten Moe uttalte fredag kveld til Finansavisen at oljeselskapet «må være de billigste fatene på norsk sokkel for tiden».

Norske analytikere opererer med betydelig høyere oljeprisforutsetninger enn sine internasjonale kolleger, meldte ABG Sundal Collier i helgen.

Hynion meldte før børsslutt at adm. direktør Slavica Djuric har gått av med umiddelbar virkning. Styret vil igangsette en prosess for å utnevne ny sjef. Aksjen falt 8,2 prosent til 0,07 kroner.

Photocure steg 0,6 prosent til 63,60 kroner etter at partner Asieris Pharmaceuticals opplyste at produktkandidaten Cevira (APL-1702) har gått videre til andre runde av teknisk gjennomgang hos Kinas legemiddeltilsyn.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 67,94 dollar, ned 2 prosent. Brent-oljen med levering i oktober ble omsatt for 68,15 dollar, ned 2,2 prosent.

Equinor falt 0,9 prosent til 259,20 kroner, Aker BP endte ned 1,0 prosent til 243,70 kroner, mens Vår Energi falt 1,2 prosent til 34,85 kroner.