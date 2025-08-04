Flyaksje tar av

Mange store børsfall har skjedd på en mandag, som følge av nyheter etter at aksjehandelen stengte fredag. Ved halv fem-tiden var det imidlertid ingen panikk å spore blant investorene, ettersom Stoxx 600 og S&P 500 var opp med henholdsvis 0,7 og 1,1 prosent.

I Europa steg Air France KLM med 12 prosent. Topplinjeveksten på 6,2 prosent skuffet noe, men driftsresultatet oversteg likevel analytikernes forventninger med en god margin. Etterspørselen i bedriftsmarkedet samt for de dyrere billettene fra USA til Europa var lyspunkter.

På New York-børsen fikk Tyson Foods, landets største kjøttprodusent, et kursløft på 4 prosent, etter å ha meldt om overraskende sterke inntekts- og inntjeningstall for andre kvartal. Omsetningen økte med 4 prosent, hovedsakelig grunnet god volumvekst i kyllingsegmentet. Salget av storfekjøtt går imidlertid tregere, og denne virksomheten tapte en kvart milliard dollar. Ledelsen oppjusterte uansett guidingen for årets salgsvekst fra 0–1 prosent til 2–3 prosent, noe som var musikk i investorenes ører.

Også Tesla hadde medvind. Aksjen la på seg rundt 2 prosent, etter at styret godkjente en lønnspakke verdt 29 milliarder dollar for gründer og toppsjef Elon Musk. «Lønnen» kommer i form av 96 millioner nye Tesla-aksjer, som han gradvis får tilgang til over to år. Et krav er at Musk fortsetter å ha en lederstilling i selskapet i perioden, og han må vente minst fem år før han selger aksjene. En tanke er å knytte gründeren nærmere til Tesla og kanskje forhindre at han igjen blir distrahert av politiske eller andre ambisjoner.

For øvrig steg Spotify-kursen med nær 6 prosent. Strømmetjenesten fortalte at prisene skal økes for premiumabonnenter i mesteparten av verden, inkludert Europa. De nye prisene trår i kraft 1. september. Den årlige veksten i antallet slike kunder var 12 prosent i andre kvartal, og selskapet hadde nesten 700 millioner aktive månedlige brukere i snitt.