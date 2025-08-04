I 21-tiden norsk tid er New York-indeksene pent i grønt. Nasdaq har gått opp 1,76 prosent. Dow Jones er opp 1,16 prosent. S&P 500 stiger 1,25 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,20 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 18 prosent til 17,96.

Fredag i forrige uke kom det overraskende svake jobbtall fra USA, samtidig som arbeidsledigheten i juli steg til 4,2 prosent. Yrkesdeltakelsen falt også for andre måned på rad.

«Payrolls viste en sysselsettingsvekst på kun 73 000 i juli, klart under konsensusforventningen på 104 000. I tillegg ble tallene for mai og juni betydelig nedrevidert, og gjennomsnittlig vekst de siste tre månedene er dermed redusert til beskjedne 35 000 – det svakeste nivået siden pandemien», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen understreker at summen av nye og justerte data tegner et bilde av et arbeidsmarked i USA som kjølner raskere enn tidligere antatt.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener svake arbeidsmarkedstall, kombinert med høy prising og belåning, kan resultere i en liten korreksjon i høst.

Aksjer

Tesla opplyser i en melding til USAs finanstilsyn (SEC) at styret har tildelt Elon Musk 96 millioner aksjer i et aksjeprogram. Pakken øker stemmeretten til Musk og skal sikre at han holder fokus på selskapets fremtid.

Selskapet oppgir verdien av pakken, til 23,7 milliarder dollar, tilsvarende 243,5 milliarder kroner, basert på sluttkurs 1. august. Musk må betale 23,34 dollar pr. aksje som tildeles. Aksjen sluttet for øvrig på 302,63 dollar fredag.

«Etter vårt syn bør dette sikre Musk som konsernsjef for Tesla minst frem til 2030», skriver Wedbush-analytiker Dan Ives i en oppdatering. Aksjen stiger 2 prosent.

De andre Magnificent 7-aksjene stiger bredt mandag. Meta og Nvidia er begge opp 3,3 prosent. Apple er opp 1 prosent, Microsoft stiger 2,6 prosent og Alphabet stiger 3 prosent. Som eneste i rødt faller Amazon 0,7 prosent.

Strømmetjenesten Spotify øker prisene for sine premiumabonnenter fra 1. september. Den årlige veksten i antallet slike kunder var 12 prosent i andre kvartal, og selskapet hadde nesten 700 millioner aktive månedlige brukere i snitt. Aksjen skrus opp 6,5 prosent.

Filmstjernen Sydney Sweeney fronter en kontroversiell kampanje for American Eagle . Mange kaller den rasistisk og diskriminerende, men USAs president Donald Trump er en fan.

«Sydney Sweeney, en republikaner, har den heiteste reklamen for tiden. Jeansene flyr ut av hyllene. Go get ’em, Sydney!», skriver Trump på Truth Social.

Meldingen sender aksjene til American Eagle opp 22 prosent.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway rapporterte lørdag et fall i driftsresultatet for andre kvartal. Samtidig advarte selskapet mot økende usikkerhet knyttet til amerikanske tolltiltak.

Konglomeratet fikk et driftsresultat på 11,16 milliarder dollar, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak svakere resultater innen forsikringsvirksomheten. Aksjen faller 3,7 prosent.