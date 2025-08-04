Oljefondet har de siste to årene kjøpt seg inn israelske Bet Shemesh Engines Holdings. Ved utgangen av 2023 eide fondet 1,28 prosent av aksjene verdt 36,7 millioner kroner, og ved utgangen av 2024 hadde dette økt til 2,09 prosent av aksjene, bokført til 172,9 millioner kroner.

Det avslører Aftenposten.

Bet Shemesh Engines Holdings er store innen vedlikehold av jetmotorer, både for sivile og militære luftfartøy. De gjennomfører blant annet vedlikehold og deleproduksjon for F-16 jagerfly og Apache kamphelikoptre for det israelske militæret, en av deres største kunder.

Det er disse fartøyene som er benyttet i den endeløse bombingen av Gazastripen, som et ledd av den israelske regjeringens kamp mot terroristorganisasjonen Hamas. Mer enn 60.000 mennesker, de fleste sivile, er drept i konflikten. Statsminister Jonas Gahr Støre har kalt situasjonen katastrofal, og antydet til at det begås folkemord.

Les også Slutt med klemmingen, Tangen!

Aksjekurs seksdoblet

Bombingen har ført til et økende vedlikeholdsbehov for kampflyene, og det har vært lukrativt for Bet Shemesh Engines. Selskapet økte inntektene med 23 prosent, og resultatet med 78 prosent fra 2023 til 2024.

I samme periode nær tredoblet aksjekursen seg. Oppgangen har fortsatt inn i 2025, der aksjen er opp 125 prosent for året. Siden 7. oktober 2023 er oppgangen på hele 530 prosent.

Oljefondet eier i dag aksjer for rundt 390 millioner kroner, og har en gevinst på 215 millioner kroner i selskapet bare i 2025, gitt at de ikke har solgt eller kjøpt aksjer siden nyttår.

Oljefondet vil ikke kommentere kjøpet, ei heller når aksjene ble kjøpt, eller hvorvidt de er solgt.