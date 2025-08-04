Spotify ledet en sterk teknologisektor på grønn Wall Street

Mandag stengte de tre ledende New York-indeksene pent i grønt. Nasdaq gikk opp 1,95 prosent til 21.053,58. Dow Jones endte opp 1,34 prosent til 44.173,64. S&P 500 steg 1,47 prosent til 6.329,94.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,20 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 14 prosent til 17,60.

Fredag i forrige uke kom det overraskende svake jobbtall fra USA, samtidig som arbeidsledigheten i juli steg til 4,2 prosent. Yrkesdeltakelsen falt også for andre måned på rad.

«Payrolls viste en sysselsettingsvekst på kun 73 000 i juli, klart under konsensusforventningen på 104 000. I tillegg ble tallene for mai og juni betydelig nedrevidert, og gjennomsnittlig vekst de siste tre månedene er dermed redusert til beskjedne 35 000 – det svakeste nivået siden pandemien», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen understreker at summen av nye og justerte data tegner et bilde av et arbeidsmarked i USA som kjølner raskere enn tidligere antatt.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener svake arbeidsmarkedstall, kombinert med høy prising og belåning, kan resultere i en liten korreksjon i høst.

Aksjer

Teknologisektoren hadde en solid dag mandag, og hentet igjen mye av nedgnagne fra fredag. Av Magnificent 7-aksjene, steg seks av syv selskaper.