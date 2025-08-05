Bred børsoppgang i Asia – India faller etter tolltrusler

I Japan stiger Nikkei 225 0,76 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,87 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,53 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 0,26 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 1,41 prosent.

I India er derimot Sensex ned 0,18 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 1,13 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,41 prosent.

Les også Trump truer med kraftig økning i tollsats Donald Trump truer med å «betydelig» øke tollsatsene på indiske varer på grunn av landets kjøp av olje fra Russland. India sier USA oppmuntret til slik import.

Tolltrussel fra Trump

Oppgangen i Asia kommer til tross for geopolitisk uro. President Donald Trump varslet mandag kveld at han vil innføre betydelig høyere toll på varer fra India.

«India kjøper enorme mengder russisk olje, og selger den videre med stor profitt», skrev Trump på plattformen Truth Social.

Indias utenriksdepartement svarte raskt og anklaget både USA og EU for dobbeltmoral. De viser til at Vesten fortsatt handler med Russland i langt større omfang enn India.

India begynte først å importere russisk olje etter at forsyningene til Europa ble endret som følge av Ukraina-krigen i 2022. Landet mener handelen er et resultat av nasjonal nødvendighet.

Tall fra EU-kommisjonen viser at EU handlet varer med Russland for over 67 milliarder euro i 2024. Det er klart mer enn Indias totale handel med landet.

Ifølge CNBC er India nå i en presset posisjon. Landet har tidligere forsøkt å balansere forholdet til både Russland og Vesten.