Dette skjer i dag

Canada: Handelsbalanse juni, kl. 14.30

USA: Handelsbalanse juni, kl. 14.30

USA: PMI juli endelig, kl. 15.45

USA: ISM PMI tjenester juli, kl. 16.00

Annet:

Aker Carbon Capture: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

Advanced Micro Devices, Amgen, Apollo Global Management, BP, Caterpillar, Continental, Deutsche Post, Diageo, Duke Energy, Embraer, Glencore, Hugo Boss, Infineon, Lucid Group, Marathon Petroleum, Marriott International, Match, Mitsubishi Heavy Industries, Mosaic, Pfizer, Rivian Automotive, Snap, Suncor Energy

Ordinær generalforsamling:

Envipco Holding

Her er de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag 5. august:



Dag Fredrik Øien og Ståle Schumacher satset 25.000 kroner hver av studielånet og etablerte Domeneshop. 28 år senere har de tjent 764 millioner fra utbytter og aksjesalg.

Domeneshop ble solgt til et britisk PE-fond for 11 måneder siden, men først nå er salgssummen kjent. Britene betalte 609 millioner kroner. I tillegg har Øien og Schumacher bevilget seg utbytter på 155 millioner.

Investor Egil Dahl ansatte analytiker Øyvind Mossige og tjente 70 millioner kroner på én handel.

Mossige begynte i Dahls investeringsselskap i februar. Siden mars har de hamstret aksjer i Vend Marketplaces, og nå er kursen 40 prosent høyere. Vend var forøvrig et av selskapene Mossige dekket da han var analytiker i SpareBank 1 Markets.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets, tror ikke avklaringen om USAs tollsatser vil bety noen ny økonomisk verdensorden, slik Jan Ludvig Andreassen i Eika har varslet.

Olsen påpeker at det eneste som har skjedd, er at USA har innført tollsatser, og ingen andre. I stedet inngår andre land handelsavtaler med hverandre og jobber for økt handel.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Jens Stoltenberg. Det må ha vært en kraftig nedtur da resultatet av tollforhandlingene med Donald Trump var klart. Norge fikk en toll på 15 prosent, det samme som EU må leve med.

Bortsett fra å gi skattelettelser til ungdom som skal bidra til lottokunnskap om personskatt, har ikke Stoltenberg bidratt mye, skriver Hegnar.