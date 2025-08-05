Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6].

Berntsen skriver at vi nå går inn i høstmånedene, en periode som historisk er mer volatil enn resten av året.

«Markedet styres i stor grad av forventninger, og årets kontekst er preget av usikkerhet rundt inflasjon, renter og geopolitisk risiko».

«Svingninger – både store og små – er naturlige deler av et sunt aksjemarked», fortsetter han.



Analytikeren trekker også frem at dårlige jobbtall kan tolkes som gode nyheter dersom de svekker argumentet for å holde rentene høye lenge.

Asia

I Japan stiger Nikkei 225 0,76 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,87 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,53 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 0,26 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 1,41 prosent.

I India er derimot Sensex ned 0,18 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 1,13 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,41 prosent.

Oppgangen i Asia kommer til tross for geopolitisk uro. President Donald Trump varslet mandag kveld at han vil innføre betydelig høyere toll på varer fra India.

«India kjøper enorme mengder russisk olje, og selger den videre med stor profitt», skrev Trump på plattformen Truth Social.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid mandag ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 67,94 dollar, ned 2,0 prosent.

I skrivende stund er Brent ned 0,19 prosent til 68,63 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 0,18 prosent til 66,17 dollar.

Wall Street

Wall Street tok igjen hele nedgangen fra fredagens svake jobbtall, ledet av en sterk teknologisektor. Berkshire Hathaway snublet.

Mandag stengte de tre ledende New York-indeksene pent i grønt. Nasdaq gikk opp 1,95 prosent til 21.053,58. Dow Jones endte opp 1,34 prosent til 44.173,64. S&P 500 steg 1,47 prosent til 6.329,94.

Fredag i forrige uke kom det overraskende svake jobbtall fra USA, samtidig som arbeidsledigheten i juli steg til 4,2 prosent. Yrkesdeltakelsen falt også for andre måned på rad.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway rapporterte lørdag et fall i driftsresultatet for andre kvartal. Aksjen falt 3 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,7 prosent til 1.616,50 poeng mandag.

Shippingaksjene fikk seg en oppsving etter at oljelandene i Opec+ på søndagens møte besluttet å øke oljeproduksjonen med 547.000 fat pr. dag fra september. Dermed er hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag reversert, etter nærmere to år der store mengder olje har vært holdt utenfor markedet for å støtte prisene.

Frontline steg 5,1 prosent til 198,90 kroner og Okeanis 3,7 prosent til 251 kroner. BW LPG steg 4,5 prosent til 141,50 kroner.

Okea endte opp 1,8 prosent til 17,48 kroner. Medgründer og tidligere statsråd Ola Borten Moe uttalte fredag kveld til Finansavisen at oljeselskapet «må være de billigste fatene på norsk sokkel for tiden».

Dette skjer i dag:

