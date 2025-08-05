Det ble nok et sterkt år for Alan Walker. I det nyopprettede selskapet World of Walker, som eies sammen med manageren, endte omsetningen på 204,8 millioner kroner i løpet av årets syv siste måneder. Resultatet landet på 63,4 millioner kroner før skatt, viser det ferske konsernregnskapet for 2024.

Bak det hele står Alan Walker og hans mangeårige manager, og tidligere Idol-dommer Gunnar Greve (43).

Tidligere har Greve representert en rekke norske artister som Kaveh, Tommy Tee, Lars Vaular, Paperboys og Vinni, i tillegg til svenske Timbuktu.

GIGANTUTBYTTE: Alan Walker, her etter en konsert i Kina. Foto: NTB

Greve sitter på majoriteten

Det er manager Gunnar Greve som sitter på aksjemajoriteten med 50,3 prosent av World of Walker gjennom Kreatell International, mens Walker eier 49,7 prosent gjennom sitt Alan Walker AS.

Under paraplyen World of Walker ligger fire datterselskaper, inkludert Alan Walker Concerts, Alan Walker Live, World of Walker Publishing, Alan Walker og World of Walker Continental.

Alan Walker har siden gjennombruddet med låten «Faded» i 2015 vært blant Norges mest suksessrike artister internasjonalt. Han har flere hundre millioner avspillinger på strømmetjenester og spiller på store festivaler over hele verden.

Tømmes for utbytte

Konsernresultatet viser et årsresultat på 40,9 millioner kroner, men likevel ble det delt ut 42,7 millioner kroner i utbytte. Det betyr at selskapet ble tilnærmet tømt for overskuddet, og står igjen med en egenkapital på kun 120.001 kroner ved årsslutt.

I årsregnskapet forklares dette med at det er «gitt maksimalt utbytte til eierne».

Med lik fordeling mellom eierne innebærer det at både Walker og Greve kunne bokføre over 21 millioner kroner hver i utbytte fra World of Walker i 2024.

WORLD OF WALKER (Mill. kr) 2024 Driftsresultat 60,2 Resultat etter skatt 40,9 Egenkapital 0,1 Gjeld 115,5

55 mill. fra privat selskap

I tillegg til utbyttet fra World of Walker, hentet Alan Walker ut ytterligere 55 millioner kroner i utbytte fra sitt private investeringsselskap Alan Walker AS i 2024. Det selskapet hadde et resultat etter skatt på 45,4 millioner.

De siste tre årene har dermed Alan Walker AS levert et årsresultat etter skatt på hele 191,7 millioner kroner.

I samme periode har Walker tatt ut hele 119,3 millioner kroner i utbytte.

ALAN WALKER AS (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat 8,4 6,5 Resultat etter skatt 45,4 14,5 Egenkapital 114,9 124,5 Gjeld 14,4 10,2

Gunnar Greves Kreatell International leverte et årsresultat etter skatt på 41,9 millioner kroner i 2024. Manageren tok ut hele 40 millioner kroner i utbytte, opp fra 5 millioner kroner i 2023.

Greve har ikke svart på Finansavisens henvendelser.