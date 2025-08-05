Knallår for Arctic-topp

Mads Henrik Syversen har lagt bak seg et sterkt år, der han i 2024 endte med et resultat før skatt på 22,4 millioner kroner, en klar forbedring fra «bare» 2,3 millioner i 2023. Det er de sterkeste tallene siden 2021, da han endte med et resultat før skatt på 49 millioner.

Det kommer frem i årsresultatet til Florabakken, Syversens private selskap. I fjor endte det med finansinntekter på 21,5 millioner kroner, opp fra 6 millioner året før.

Florabakken hadde en egenkapital på 83,1 millioner kroner ved utgangen av 2024, opp fra 61 millioner i 2023. Samtidig falt gjelden fra 13,1 millioner kroner i 2023 til 2,9 millioner kroner i 2024. Det ble imidlertid ikke tatt ut utbytte fra fjorårsresultatet.

Syversen har også selskapet Florabarna, som har lagt frem rapport samtidig. Der økte resultatet før skatt fra 374.129 kroner til 2,8 millioner, takket være en oppsving i finansinntektene fra 912.133 til 3,2 millioner kroner.

Florabakken AS (Mill. kroner) 2024 2023 Sum finansinntekter 21,5 6 Resultat før skatt 22,4 2,2 Årsresultat 22,1 2



Liten pause

Sommeren 2022 ble det kjent at Syversen, som da hadde vært sjef i 15 år, skulle gå av som adm. direktør og gå over til en styrelederrolle. Peter Løvaas trådte inn som ny sjef i oktober, men det skulle ikke vare lenge.

Bare tre måneder etter at Løvaas inntok sjefsstolen, var han imidlertid ute av selskapet - og Syversen tilbake ved roret. Der har han blitt siden.

Syversen er kjent som en av de største dealmakerne i norsk finans, og var i mange år Kjell Inge Røkkes hoffmegler. Han var en grunnleggerne da Arctic Securities ble etablert i 2007, og hadde da med seg Gaute Eie, Jon Gunnar Pedersen, Anders Eide og Petter Bakken.

Arctic-trøbbel

I 2024 mistet Arctic Securities godkjenningen til å utøve rollen som Certified Adviser (CA) på Nasdaq First North, og fikk en bot på 2 millioner svenske kroner av Disiplinærnemnden ved Nasdaq Stockholm.

Årsaken var at selskapet ikke informerte børsen tidsnok om at rollen som CA skulle fratres på grunn av en endring i virksomheten. I november ble det kjent at Arctic Securities har fått tilbake sertifiseringen.