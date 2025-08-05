(Saken oppdateres)

Tirsdag står hovedindeksen ved Oslo Børs opp 0,61 prosent til 1.626,42 poeng. Med det er Oslo Børs opp 14,13 prosent hittil i år.

Brent-olje med levering i oktober står ned 0,49 prosent til 68,4 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,60 prosent til 65,9 dollar.

Equinor stiger 0,93 prosent til 261,6 kroner pr. aksje, Aker BP stiger 1,15 prosent til 246,5 kroner, og Vår Energi stiger 1,26 prosent til 35,3 kroner.

Tirsdag morgen meldte Shelf Drilling om et bud langt over børskurs fra det saudiarabiske riggselskapet, ADES International Holding. Aksjen åpner opp 58,33 prosent til 13,7 kroner.

Budet på alle aksjene i Shelf Drilling er 14 kroner pr. aksje, tilsvarende 3,9 milliarder kroner. Det er hele 62 prosent oppside fra mandagens sluttkurs på 8,61 kroner.

– Dagens kunngjøring gir umiddelbar og betydelig verdi til våre aksjonærer, og reflekterer styrken i virksomheten og våre ansattes innsats. Vi er sikre på at kombinasjonen vil realisere det fulle strategiske potensialet i vår globale flåte, uttaler konsernsjef Greg O’Brien i Shelf Drilling.

Scatec-aksjen stiger 2,09 prosent til 102,8 kroner pr. aksje etter at både ABG Sundal Collier og Arctic Securities oppjusterer kursmålet på Scatec til 110 kroner, fra 100 kroner, og gjentar hver sin kjøpsanbefaling på aksjen. Aksjen er opp 27 prosent hittil i år.

Shippingfesten fortsetter

BW LPG stiger ytterligere 4,31 prosent til 147,6 kroner, etter en oppgang på 4,5 prosent mandag.

– Det er allerede en spinnvill inntjening på LPG. Du er på rundt 65.000 dollar dagen for en VLGC nå, og sesongmessig blir det gjerne enda bedre, sier analytiker Jørgen Lian i DNB Carnegie.

Frontline fortsetter også oppgangen, opp 2,92 prosent til 204,7 kroner. MPC Container Ships stiger 1,89 prosent til 19,4 kroner.

Norwegian Air Shuttle faller derimot 1,89 prosent til 16,6 kroner pr. aksje. Onsdag før åpning legger selsakpet frem trafikktallene for juli.

«Juli er også første måned av selskapets viktigste kvartal når det gjelder årets omsetning og inntjening. Tallene vil dermed kunne påvirke forventningene for hele 2025», skriver DNB Carnegie. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 19 kroner pr. aksje.