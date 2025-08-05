Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,6 prosent til 1.626,75 tirsdag. Så langt i år er oppgangen på 14,2. Det siste året er det en oppgang på 19,5 prosent. 14 av de 20 mest omsatte aksjene stiger.
Pareto Bank stiger 1,3 prosent til all-time high. Horisont Energi faller 11,7 prosent til all-time low.
Shipping er i siget
Det er bred oppgang i shipping og etter en oppgang på 4,5 prosent mandag fortsetter BW LPG opp 5,2 prosent tirsdag.
– Det er allerede en spinnvill inntjening på LPG. Du er på rundt 65.000 dollar dagen for en VLGC nå, og sesongmessig blir det gjerne enda bedre, sier analytiker Jørgen Lian i DNB Carnegie.
En oversikt fra Arctic Securities viser ifølge TDN Direkt at VLCC-ratene mellom Midtøsten og Kina steg med 13 prosent mandag, til en TCE-rate på 26.742 dollar pr. dag. Meglerhuset skriver at det gjenstår å se om det vil vare, men at det også er tegn som tyder på at USAs press på russisk oljeeksport, gjennom truslene mot India, begynner å gi effekt.
Frontline fortsetter opp 3,8 prosent, mens Okeanis Eco Tankers stiger 4,4 prosent og Hafnia er opp 2,7 prosent. Golden Ocean er opp 2,0 prosent, mens 2020 Bulkers stiger 2,5prosent.
MPC Container Ships stiger 2,1 prosent og Høegh Autoliners er opp 2,3 prosent. Wallenius Wilhelmsen stiger 1,4 prosent.
Aksjer opp og ned
Kongsberg Gruppen stiger 0,3 prosent etter at selskapet meldte om milliardkontrakt med den amerikanske marinen. Den første bestillingen under kontrakten omfatter et betydelig antall såkalte Amphibious Combat Vehicle 30mm (ACV-30). De skal produseres ved Kongsbergs fabrikk for våpenstasjoner i Johnstown, Pennsylvania.
Oncoinvent faller 15,4 prosent og er så langt dagens taper, etter at aksjonærene godkjente fusjonen med BerGenBio på den ekstraordinære generalforsamlingen mandag.
Nordic Semiconductor stiger 2,2 prosent. Oppgangen kommer i kjølvannet av en oppdatering fra analytiker Kristian Spetalen i Arctic Securities tirsdag. Han har en kjøpsanbefaling på aksjen og et kursmål på 160 kroner.
Norwegian Air Shuttle faller 1,2 prosent. Onsdag før åpning legger selskapet frem trafikktallene for juli.
«Juli er også første måned av selskapets viktigste kvartal når det gjelder årets omsetning og inntjening. Tallene vil dermed kunne påvirke forventningene for hele 2025», skriver DNB Carnegie. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 18,50 kroner pr. aksje, ned fra tidligere 19 kroner.
Konsernsjef i Komplett, Ros-Marie Grusén, har kjøpt 88.000 aksjer i selskapet til en gjennomsnittlig kurs på 12,06 kroner pr aksje. Etter transaksjonen eier Grusén og nærstående totalt 173.000 aksjer i Komplett, fremgår det av en børsmelding tirsdag. Aksjen stiger 2,5 prosent.
Oljeprisen faller – oljeaksjer stiger
Brent-olje med levering i oktober er ned 1,0 prosent til 68,07 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 1,2 prosent til 65,53 dollar.
Equinor stiger 0,73 prosent, mens Aker BP stiger 1,0 prosent og Vår Energi stiger 1,1 prosent.
Tirsdag morgen meldte Shelf Drilling om et bud langt over børskurs fra det saudiarabiske riggselskapet, ADES International Holding. Aksjen åpner opp 58,10 prosent til 13,7 kroner.
Budet på alle aksjene i Shelf Drilling er 14 kroner pr. aksje, tilsvarende 3,9 milliarder kroner. Det er hele 62 over mandagens sluttkurs på 8,61 kroner, men fremdeles mer enn 64 prosent under toppnoteringene i 2023 på 39 kroner intradag 2. oktober 2023 og 38,25 kroner 27. september 2023.
– Dagens kunngjøring gir umiddelbar og betydelig verdi til våre aksjonærer, og reflekterer styrken i virksomheten og våre ansattes innsats. Vi er sikre på at kombinasjonen vil realisere det fulle strategiske potensialet i vår globale flåte, uttaler konsernsjef Greg O’Brien i Shelf Drilling.
Nordnet AB har, gjennom sine datterselskaper Nordnet Livsforsikring og Nordnet Pensionsförsäkring AB, solgt 2,9 millioner aksjer i Shelf Drilling. Nordnets datterselskaper eier etter det 12,3 millioner aksjer i riggselskapet, tilsvarende en eierandel på 4,81 prosent av de utestående aksjene i selskapet.
Deep Value Driller stiger 5,0 prosent, i kjølvannet av budet på Shelf Drilling. Selskapet melder i dag at utbyttet for august blir 20 øre. Tidligere har selskapet meldt at det månedlige utbyttet vil være på 25 øre, men i dag informeres det om at utbyttet er avhengig av dollarkursen. Basert på valukursen 31. juli blir derfor utbyttet for juli på 20 øre. Aksjen går eks utbytte 7. august og utbetalingen vil være 12. august.