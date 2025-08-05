Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,6 prosent til 1.626,75 tirsdag. Så langt i år er oppgangen på 14,2. Det siste året er det en oppgang på 19,5 prosent. 14 av de 20 mest omsatte aksjene stiger.

Pareto Bank stiger 1,3 prosent til all-time high. Horisont Energi faller 11,7 prosent til all-time low.

Shipping er i siget

Det er bred oppgang i shipping og etter en oppgang på 4,5 prosent mandag fortsetter BW LPG opp 5,2 prosent tirsdag.

– Det er allerede en spinnvill inntjening på LPG. Du er på rundt 65.000 dollar dagen for en VLGC nå, og sesongmessig blir det gjerne enda bedre, sier analytiker Jørgen Lian i DNB Carnegie.

En oversikt fra Arctic Securities viser ifølge TDN Direkt at VLCC-ratene mellom Midtøsten og Kina steg med 13 prosent mandag, til en TCE-rate på 26.742 dollar pr. dag. Meglerhuset skriver at det gjenstår å se om det vil vare, men at det også er tegn som tyder på at USAs press på russisk oljeeksport, gjennom truslene mot India, begynner å gi effekt.

Frontline fortsetter opp 3,8 prosent, mens Okeanis Eco Tankers stiger 4,4 prosent og Hafnia er opp 2,7 prosent. Golden Ocean er opp 2,0 prosent, mens 2020 Bulkers stiger 2,5prosent.

MPC Container Ships stiger 2,1 prosent og Høegh Autoliners er opp 2,3 prosent. Wallenius Wilhelmsen stiger 1,4 prosent.

Aksjer opp og ned

Kongsberg Gruppen stiger 0,3 prosent etter at selskapet meldte om milliardkontrakt med den amerikanske marinen. Den første bestillingen under kontrakten omfatter et betydelig antall såkalte Amphibious Combat Vehicle 30mm (ACV-30). De skal produseres ved Kongsbergs fabrikk for våpenstasjoner i Johnstown, Pennsylvania.

Oncoinvent faller 15,4 prosent og er så langt dagens taper, etter at aksjonærene godkjente fusjonen med BerGenBio på den ekstraordinære generalforsamlingen mandag.