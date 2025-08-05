Goldman Sachs: Hardeste straff på flere tiår

Skuffende kvartalstall blir nå straffet hardere enn på flere tiår i Europa, melder Bloomberg og viser til en analyse fra Goldman Sachs.

Selskaper som inngår i den regionale indeksen Stoxx Europe 600 som legger frem svakere resultater enn ventet eller resultatvarsler, ligger i snitt 2,3 prosentpoeng etter indeksen.

En slik reaksjon er den verste Goldman har registrert siden 2005.

Nedsiderisiko og skuffelser

Allerede før resultatsesongen kuttet analytikere estimatene sine for å ta høyde for forstyrrelser og forvirring forårsaket av president Donald Trumps tollsatser. Likevel har resultatsesongen vært preget av varsler fra en rekke bransjer, som legemiddelselskaper, bilprodusenter og dagligvareaktører, skriver nyhetsbyrået.

«Vekstoptimismen i Europa er allerede blitt noe diskontert av markedet,» heter det i et notat fra Goldman-analytikere. De peker på at dette kan indikere økt sårbarhet ved nedsiderisikoer og skuffelser.

Dansk megaskrell

Nylig fikk danske Novo Nordisk juling på børs etter å ha senket sin guiding – på det verste var verdier for rundt 600 milliarder kroner forduftet.

Som følge av Novos guidingkutt estimeres det nå langt svakere økonomisk vekst i hele Danmark.

Franske Renault stupte 18 prosent da guidingen for årets driftsmargin ble nedjustert. Sportsutstyrsprodusenten Puma falt 16 prosent på børs etter tall som fikk analytikere til å advare om at selskapet befinner seg i «en eksistensiell identitetskrise», ifølge Bloomberg.

Ferrari krasjet på børs etter sine tall, bryggerigiganten Anheuser-Busch InBev ble hardt straffet for skuffende salgstall, mens Adidas falt tosifret etter skuffende salgstall og forventninger.

Tross store markedsreaksjoner, går resultatsesongen bedre enn fryktet. Mer enn 80 prosent av MSCI Europe-selskapene har lagt frem tall, og så langt er inntjeningsveksten i andre kvartal flat, mens analytikere hadde ventet en nedgang på 4,8 prosent, skriver nyhetsbyrået.