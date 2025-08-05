Børsrakett stiger markant etter positiv guiding

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent, Dow Jones er relativt uforandret mens S&P 500 har gått opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,22 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,2 prosent til 17,48.

«Vi går nå inn i høstmånedene – en periode som historisk er mer volatil enn resten av året. Det betyr likevel ikke at vi nødvendigvis går inn i en svak periode. Markedet styres i stor grad av forventninger, og årets kontekst er preget av usikkerhet rundt inflasjon, renter og geopolitisk risiko», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Palantir Technologies

Palantir Technologies stiger 8,2 prosent etter at ledelsen presenterte gode kvartalstall og hevet guidingen for 2025. Selskapet, som spesialiserer seg på forsvarsteknologi og kunstig intelligens, forventer nå inntekter på 4,14-4,15 milliarder dollar i 2025, opp fra den tidligere guidingen på 3,89-3,90 milliarder dollar.

Hittil i år har aksjen mer enn doblet seg på New York-børsen.

Rentekutt?

Forventningene til rentekutt på neste Fed-møte i september har nå økt til 93 prosent.

«Ifølge Reuters uttrykte San Fransisco Fed-sjef Mary Daly i går at to eller flere rentekutt er på sin plass før årsslutt, og sa at «jeg var villig til å vente en runde til, men jeg kan ikke vente for alltid». Merk at Daily ikke er en av de fem regionale sentralbanksjefene med stemmerett i årets komité», skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

Fed-sjef

Finansminister Scott Bessent, av mange sett på som en Trump-favoritt til å overta det ledige setet i Fed-ledelsen, er likevel ikke kandidat. President Donald Trump sier at Bessent ikke ønsker posisjonen, men at han har «fire andre kandidater», melder CNBC.

Makro

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 60,2 milliarder dollar i juni, mot et underskudd på 71,7 milliarder i mai. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 61,6 milliarder dollar.