Tegn på oppbremsing

Børsindeksene Stoxx 600 og S&P 500 var ved halv fem-tiden tirsdag lite endrede. Tyske Infineon var blant vinneraksjene, med et kursløft på godt over 5 prosent. Halvlederprodusentens lønnsomhet overrasket positivt i andre kvartal, selv om inntektsveksten på 3 prosent skuffet. Guidingen for årets driftsresultat ble uansett oppjustert fra rundt 15 prosent til nærmere 20 prosent. Et annet lyspunkt er at kostnaden ved Trumps nye tollavgifter nå ventes å bli mindre i inneværende kvartal enn tidligere antatt.

Også Caterpillar, som leverer tunge maskiner til byggebransjen og jordbruket, publiserte ferske tall. Aksjekursen svekket seg med 1 prosent, som følge av at inntjeningen bommet på analytikernes medianestimat. Selskapet regnes som en indikator for den globale aktiviteten i disse bransjene, så inntektsfallet på 1 prosent var lite oppløftende, isolert sett. Regnskapet viste imidlertid at nedturen skyldtes lavere priser, heller enn fallende volumer. For øvrig anslår ledelsen en negativ tolleffekt på 1,3–1,5 milliarder dollar i 2025.

I Europa gir Deutsche Post en pekepinn om netthandelen og vareflyten. Her viste kvartalsrapporten at topplinjen sank med nesten 4 prosent, noe som var verre enn ventet. Årsaken var redusert global frakt. Driftsresultatet overrasket likevel positivt, og aksjen ble straffet med et kursfall på 1 prosent.

Vi er dessuten inne i en trend med avtagende hurtigmatkonsum i USA. Yum! Brands, som blant annet eier kjedene Pizza Hut og KFC, fortalte at omsetningen per restaurant økte med fattigslige 2 prosent og dermed bommet på konsensusestimatet. Omsetningen i KFCs amerikanske restauranter stupte 8 prosent, og også Pizza Hut gjorde det verre enn for et år siden. Tirsdag ettermiddag var Yum-kursen nesten 3 prosent lavere.

Også etterspørselen i USAs hotellmarked er blodfattig. Giganten Marriott International meldte om nullvekst i inntektene per tilgjengelige rom i USA, mens økningen utenfor hjemmemarkedet oversteg 5 prosent. Aksjekursen falt med 1 prosent.