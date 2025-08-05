Bred oppgang i shipping – dagens vinner steg 58 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,4 prosent 1.623,54 tirsdag. Omsetningen endte på 4,14 milliarder kroner. Så langt i år er oppgangen på Oslo Børs på 13,9. Det siste året er det en oppgang på 19,2 prosent. 15 av de 20 mest omsatte aksjene steg.

Oljeprisen falt

Brent-olje med levering i oktober var ned 1,3 prosent til 67,87 dollar fatet da Oslo Børs stengte. WTI-oljen var ned 1,4 prosent til 65,35 dollar.

Equinor falt 0,3 prosent, mens Aker BP endte ned 0,25 prosent og Vår Energi steg 0,4 prosent.

Tirsdag morgen meldte Shelf Drilling om et bud langt over børskurs fra det saudiarabiske riggselskapet, ADES International Holding. Aksjen steg 58,6 prosent.

Budet på alle aksjene i Shelf Drilling er 14 kroner pr. aksje, tilsvarende 3,9 milliarder kroner. Det er hele 62 over mandagens sluttkurs på 8,61 kroner, men fremdeles mer enn 64 prosent under toppnoteringene i 2023 på 39 kroner intradag 2. oktober 2023 og 38,25 kroner 27. september 2023.

– Dagens kunngjøring gir umiddelbar og betydelig verdi til våre aksjonærer, og reflekterer styrken i virksomheten og våre ansattes innsats. Vi er sikre på at kombinasjonen vil realisere det fulle strategiske potensialet i vår globale flåte, uttaler konsernsjef Greg O’Brien i Shelf Drilling.

Nordnet AB har, gjennom sine datterselskaper Nordnet Livsforsikring og Nordnet Pensionsförsäkring AB, solgt 2,9 millioner aksjer i Shelf Drilling. Nordnets datterselskaper eier etter det 12,3 millioner aksjer i riggselskapet, tilsvarende en eierandel på 4,81 prosent av de utestående aksjene i selskapet.

ADES meldte etter børslutt at det hadde kjøpt 32,7 millioner aksjer i Shelf Drilling og med det kommet opp en eierandel på 12,75 prosent.