Bred oppgang i shipping – dagens vinner steg 58 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,4 prosent 1.623,54 tirsdag. Omsetningen endte på 4,14 milliarder kroner. Så langt i år er oppgangen på Oslo Børs på 13,9. Det siste året er det en oppgang på 19,2 prosent. 15 av de 20 mest omsatte aksjene steg.
Oljeprisen falt
Brent-olje med levering i oktober var ned 1,3 prosent til 67,87 dollar fatet da Oslo Børs stengte. WTI-oljen var ned 1,4 prosent til 65,35 dollar.
Equinor falt 0,3 prosent, mens Aker BP endte ned 0,25 prosent og Vår Energi steg 0,4 prosent.
Tirsdag morgen meldte Shelf Drilling om et bud langt over børskurs fra det saudiarabiske riggselskapet, ADES International Holding. Aksjen steg 58,6 prosent.
Budet på alle aksjene i Shelf Drilling er 14 kroner pr. aksje, tilsvarende 3,9 milliarder kroner. Det er hele 62 over mandagens sluttkurs på 8,61 kroner, men fremdeles mer enn 64 prosent under toppnoteringene i 2023 på 39 kroner intradag 2. oktober 2023 og 38,25 kroner 27. september 2023.
– Dagens kunngjøring gir umiddelbar og betydelig verdi til våre aksjonærer, og reflekterer styrken i virksomheten og våre ansattes innsats. Vi er sikre på at kombinasjonen vil realisere det fulle strategiske potensialet i vår globale flåte, uttaler konsernsjef Greg O’Brien i Shelf Drilling.
Nordnet AB har, gjennom sine datterselskaper Nordnet Livsforsikring og Nordnet Pensionsförsäkring AB, solgt 2,9 millioner aksjer i Shelf Drilling. Nordnets datterselskaper eier etter det 12,3 millioner aksjer i riggselskapet, tilsvarende en eierandel på 4,81 prosent av de utestående aksjene i selskapet.
ADES meldte etter børslutt at det hadde kjøpt 32,7 millioner aksjer i Shelf Drilling og med det kommet opp en eierandel på 12,75 prosent.
Deep Value Driller steg 3,7 prosent, i kjølvannet av budet på Shelf Drilling. Selskapet meldte i dag at utbyttet for august blir 20 øre. Tidligere har selskapet meldt at det månedlige utbyttet vil være på 25 øre, men i dag informeres det om at utbyttet er avhengig av dollarkursen. Basert på valukursen 31. juli blir derfor utbyttet for juli på 20 øre. Aksjen går eks utbytte 7. august og utbetalingen vil være 12. august.
Shipping steg videre
Det var bred oppgang i shipping og shippingsindeksen steg 2,9 prosent, etter å ha steget 2,6 prosent mandag.
Etter en oppgang på 4,5 prosent mandag fortsatte BW LPG opp 5,0 prosent tirsdag.
– Det er allerede en spinnvill inntjening på LPG. Du er på rundt 65.000 dollar dagen for en VLGC nå, og sesongmessig blir det gjerne enda bedre, sier analytiker Jørgen Lian i DNB Carnegie.
En oversikt fra Arctic Securities viser ifølge TDN Direkt at VLCC-ratene mellom Midtøsten og Kina steg med 13 prosent mandag, til en TCE-rate på 26.742 dollar pr. dag. Meglerhuset skrev at det gjenstår å se om det vil vare, men at det også er tegn som tyder på at USAs press på russisk oljeeksport, gjennom truslene mot India, begynner å gi effekt.
Frontline fortsatte opp 2,8 prosent, mens Okeanis Eco Tankers steg 3,4 prosent og Hafnia endte opp 4,3 prosent. Golden Ocean steg 2,6 prosent, mens 2020 Bulkers endte dagen med en oppgang på 2,0 prosent.
MPC Container Ships steg 2,6 prosent og Høegh Autoliners steg 2,3 prosent. Wallenius Wilhelmsen endte opp 3,2 prosent.
Flere vinnere og tapere
Kongsberg Gruppen steg 0,4 prosent etter at selskapet meldte om milliardkontrakt med den amerikanske marinen. Den første bestillingen under kontrakten omfatter et betydelig antall såkalte Amphibious Combat Vehicle 30mm (ACV-30). De skal produseres ved Kongsbergs fabrikk for våpenstasjoner i Johnstown, Pennsylvania.
Oncoinvent falt 7,5 prosent, etter at aksjonærene godkjente fusjonsplanen med BerGenBio på den ekstraordinære generalforsamlingen mandag.
Nordic Semiconductor var tilnærmet uendret i kjølvannet av en oppdatering fra analytiker Kristian Spetalen i Arctic Securities tirsdag. Han har en kjøpsanbefaling på aksjen og et kursmål på 160 kroner.
Norwegian Air Shuttle falt 2,1 prosent. Selskapet legger frem trafikktall før børsåpning onsdag.
«Juli er også første måned av selskapets viktigste kvartal når det gjelder årets omsetning og inntjening. Tallene vil dermed kunne påvirke forventningene for hele 2025», skriver DNB Carnegie. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 18,50 kroner pr. aksje, ned fra tidligere 19 kroner.
Konsernsjef i Komplett, Ros-Marie Grusén, kjøpte 88.000 aksjer i selskapet til en gjennomsnittlig kurs på 12,06 kroner pr aksje. Etter transaksjonen eier Grusén og nærstående totalt 173.000 aksjer i Komplett, fremgikk det av en børsmelding tirsdag. Aksjen steg 4,1 prosent.