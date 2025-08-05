Palantir fløy videre på rød Wall Street

Tirsdag stengte New York-børsen i rødt. Nasdaq gikk ned 0,65 prosent til 20.916,55. Dow Jones endte ned 0,14 prosent til 44.111,74. S&P 500 falt 0,49 prosent til 6.299,17.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,198 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 2 prosent til 17,90.

«Vi går nå inn i høstmånedene – en periode som historisk er mer volatil enn resten av året. Det betyr likevel ikke at vi nødvendigvis går inn i en svak periode. Markedet styres i stor grad av forventninger, og årets kontekst er preget av usikkerhet rundt inflasjon, renter og geopolitisk risiko», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 60,2 milliarder dollar i juni, mot et underskudd på 71,7 milliarder i mai. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 61,6 milliarder dollar.

Federal Reserve

Som ventet holdt USAs sentralbank renten i ro på August-møtet. Forventningene til rentekutt på neste Fed-møte i september har nå økt til 93 prosent.

«Ifølge Reuters uttrykte San Fransisco Fed-sjef Mary Daly i går at to eller flere rentekutt er på sin plass før årsslutt, og sa at «jeg var villig til å vente en runde til, men jeg kan ikke vente for alltid». Merk at Daily ikke er en av de fem regionale sentralbanksjefene med stemmerett i årets komité», skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

Finansminister Scott Bessent, av mange sett på som en Trump-favoritt til å overta det ledige setet i Fed-ledelsen, er likevel ikke kandidat. President Donald Trump sier at Bessent ikke ønsker posisjonen, men at han har «fire andre kandidater», melder CNBC.

Aksjer

Mandag var teknologisektoren i fyr og flamme, ledet av Nvidia, Meta og Alphabet steg mer enn tre prosent. Tirsdag falt aksjene tilbake, med Nvidia ned 1 prosent, Meta ned 1,7 prosent og Alphabet ned 0,2 prosent. Apple endte ned 0,2 prosent, Amazon opp 1 prosent og Microsoft ned 1,5 prosent. Tesla stengte ned 0,2 prosent.

Spotify annonserte mandag at de øker prisene for sine premium-abonnementer, og aksjen steg 5 prosent. Tirsdag gikk aksjen ned 1,7 prosent.

Palantir Technologies steg 7,85 prosent til ny all-time high etter at ledelsen presenterte gode kvartalstall og hevet guidingen for 2025. Selskapet, som spesialiserer seg på forsvarsteknologi og kunstig intelligens, forventer nå inntekter på 4,14-4,15 milliarder dollar i 2025, opp fra den tidligere guidingen på 3,89-3,90 milliarder dollar. Hittil i år har aksjen mer enn doblet seg på New York-børsen.

Offshoregiganten Tidewater la frem kvartalstall mandag etter stengetid. Selskapet, som blant annet opererer en rekke supplyskip på norsk sokkel, leverte sterkt på marginen og gjentar guidingen for året. Samtidig har selskapet annonsert et tilbakekjøpsprogram. Aksjen bykset til og gikk opp 29,2 prosent.

USAs President Donald Trump vil innføre omfattende sanksjoner på Russlands skyggeflåte dersom ikke krigføringen mot Ukraina tar slutt innen fredag. Det sendte tankrederier rett opp. Frontline steg 6,7 prosent, mens Okeanis Eco Tankers steg 5,2 prosent og DHT gikk opp 3 prosent.