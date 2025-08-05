Snap stuper 15 prosent i etterhandelen etter svake tall

Snap la frem kvartalstall etter stengetid. Det viser en tap på 262 millioner dollar for kvartalet, eller 16 cent per aksje. Tilsvarende for fjoråret var 249 millioner dollar.

Inntjening før renter, skatt, av- og nedskrivinger, eller EBITDA, endte på 41 millioner dollar, svakere enn ventet.

Samtidig endte omsetningen på 1,34 milliarder dollar. Daglige brukere endte på 469 millioner, og inntjening per bruker endte på 2,87 dollar

For tredje kvartal prosjektes en omsetning på mellom 1,475 og 1,505 milliarder dollar, mens justert EBIDTA ventes å lande mellom 110 og 135 millioner dollar. Daglige brukere ventes å nå 476 millioner.

Investorene er ikke fornøyde, og i etterhandelen faller aksjen hele 15 prosent. Aksjen er før stengetid ned 17 prosent for året.