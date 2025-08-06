I Japan stiger Nikkei 225 0,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,17 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,27 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 0,18 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 0,28 prosent.

I India er Sensex opp 0,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,58 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,07 prosent.

Australske aksjer steg så mye som 0,61 prosent til en ny rekord på 8.824 poeng i tidlig handel.

Les også Trump klargjør nye sanksjoner mot Russlands skyggeflåte USA vurderer omfattende sanksjoner mot Russlands skyggeflåte dersom Ukraina-krigen ikke stanses innen fredag.

Tolltrussel fra Trump

Asiatiske halvlederprodusenter faller etter at Donald Trump varslet planer om nye tollsatser på halvledere og chips.

– Vi vil ha dem produsert i USA, sa han i et intervju, og varslet en plan innen «en uke eller så».

Blant taperne var japanske Tokyo Electron og Renesas, som falt over 3 prosent. Sørkoreanske SK Hynix og Samsung Electronics svekket seg også, mens TSMC på Taiwan endte ned 2 prosent.

Wall Street falt tirsdag, og usikkerhet preger nå markedene etter svakere makrotall og Trumps tollutspill.