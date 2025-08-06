Dette skjer i dag

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Stainless Tankers: Webcast kl. 11.00

BN Bank

Makro:

India: RBI rentebeslutning, kl. 06.30

Tyskland: Industriordrer juni, kl. 08.00

Italia: Industriproduksjon juni, kl. 10.00

Eurosonen: Detaljhandel juni, kl. 11.00

Russland: Referat rentemøte, kl. 12.30

Canada: PMI juli, kl. 15.30

Annet:

Norwegian: Trafikktall juli, kl. 08.00

Hermana Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Utenlandske:

Airbnb, AIG, Bayer, Commerzbank, DoorDash, McDonald’s, Occidental Petroleum, Shopify, Siemens Energy, Turkish Airlines, Uber, Walt Disney

Nils Gunnar Hjellegjerde har bygget seg opp en milliardformue på møbler og sparebanker. Nå er han god for rundt 2 milliarder kroner.

Tidlig i karrieren gikk han inn i familiebedriften Hjellegjerde, som drev med møbelproduksjon. Nå driver han også en betydelig investeringsvirksomhet. Porteføljen på rundt 660 millioner kroner består i hovedsak av banker, der Pareto Bank er den klart største posisjonen.

Oslo har lavest boligprisvekst i Norge, selv med minimal nybygging. Siden nyttår har prisene i Oslo steget 2,9 prosent, nesten halvparten av landsgjennomsnittet på 5,6 prosent.

Henning Lauridsen, sjef i Eiendom Norge, forklarer den lave prisveksten i Oslo med at det er solgt mye utleieboliger. Han peker også på at prisene allerede er høye i Oslo, som gjør at mange heller ser mot nabokommunene.

Kursfesten i Protector Forsikring er over. Det mener Thomas Svendsen, analytiker i SEB.

Protector har lenge vært en favoritt blant investorer, og det seneste året har aksjen steget 132 prosent, inkludert utbytte. Nå synes Svendsen at det meste av oppsiden er tatt ut. Han tror også inntjeningsveksten blir negativ neste år og nedgraderer aksjen til hold.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om valgkampen, der alle kvier seg for å utrope statsministerkandidater. Det er forståelig at FrP-leder Sylvi Listhaug er avventende, men modig er det å si at hun – ved borgerlig seier – ikke vil ha med KrF og Venstre i regjering.

Venstre svarer med å avvise Listhaug og FrP. Gavner dette valget for ikke-sosialistene? Trolig ikke. Folk må jo oppfatte dette som ren krangel, skriver Hegnar.