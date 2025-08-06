DNB Carnegie venter at børsen åpner opp 0,5 prosent i dag.

Analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6].

Berntsen mener Europa blir hengende etter i det globale AI-kappløpet.

– Det store paradokset er at Europa faktisk huser et av de viktigste selskapene i hele AI-kjeden, sier han med henvisning til nederlandske ASML, som lager avgjørende maskiner for produksjon av avanserte brikker.

Han peker på at USA og Kina investerer massivt i AI, med støtte fra henholdsvis risikokapital og myndigheter, mens europeiske ledere i stor grad har sovet i timen.

Berntsen skriver at de største teknologiselskapene som Nvidia, Amazon og Microsoft nå bygger fremtiden rundt kunstig intelligens. Han sammenligner Nvidias dominans med Microsofts posisjon på 90-tallet, og beskriver selskapet som «spydspissen» i AI-økonomien.

Han mener også at kappløpet handler om mer enn teknologi – det handler om makt, geopolitikk og økonomisk kontroll. Til tross for at ASML sitter på en nøkkelrolle i verdikjeden, frykter han at Europa ikke klarer å utnytte fordelen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 225 0,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,17 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,27 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 0,18 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 0,28 prosent.

I India er Sensex opp 0,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,58 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,07 prosent.

Australske aksjer steg så mye som 0,61 prosent til en ny rekord på 8.824 poeng i tidlig handel.

Asiatiske halvlederprodusenter faller etter at Donald Trump varslet planer om nye tollsatser på halvledere og chips.

– Vi vil ha dem produsert i USA, sa han i et intervju, og varslet en plan innen «en uke eller så».

Oljeprisen

Brent-olje med levering i oktober var ned 1,3 prosent til 67,87 dollar fatet da Oslo Børs stengte. WTI-oljen var ned 1,4 prosent til 65,35 dollar.

I skrivende stund står Brent-oljen opp 0,6 prosent til 68,06 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 65,69 dollar.

Wall Street

Tirsdag stengte New York-børsen i rødt. Nasdaq gikk ned 0,65 prosent til 20.916,55. Dow Jones endte ned 0,14 prosent til 44.111,74. S&P 500 falt 0,49 prosent til 6.299,17.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 60,2 milliarder dollar i juni, mot et underskudd på 71,7 milliarder i mai. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 61,6 milliarder dollar.

Palantir Technologies steg 7,85 prosent til ny all-time high etter at ledelsen presenterte gode kvartalstall og hevet guidingen for 2025.

Offshoregiganten Tidewater la frem kvartalstall mandag etter stengetid. Aksjen bykset til og gikk opp 29,2 prosent.