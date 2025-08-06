DNB Carnegie venter at børsen åpner opp 0,5 prosent i dag.
Analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6].
Berntsen mener Europa blir hengende etter i det globale AI-kappløpet.
– Det store paradokset er at Europa faktisk huser et av de viktigste selskapene i hele AI-kjeden, sier han med henvisning til nederlandske ASML, som lager avgjørende maskiner for produksjon av avanserte brikker.
Han peker på at USA og Kina investerer massivt i AI, med støtte fra henholdsvis risikokapital og myndigheter, mens europeiske ledere i stor grad har sovet i timen.
Berntsen skriver at de største teknologiselskapene som Nvidia, Amazon og Microsoft nå bygger fremtiden rundt kunstig intelligens. Han sammenligner Nvidias dominans med Microsofts posisjon på 90-tallet, og beskriver selskapet som «spydspissen» i AI-økonomien.
Han mener også at kappløpet handler om mer enn teknologi – det handler om makt, geopolitikk og økonomisk kontroll. Til tross for at ASML sitter på en nøkkelrolle i verdikjeden, frykter han at Europa ikke klarer å utnytte fordelen.
Asia
I Japan stiger Nikkei 225 0,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,17 prosent.
Shanghai Composite i Kina klatrer 0,27 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 0,18 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 0,28 prosent.
I India er Sensex opp 0,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,58 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,07 prosent.
Australske aksjer steg så mye som 0,61 prosent til en ny rekord på 8.824 poeng i tidlig handel.
Asiatiske halvlederprodusenter faller etter at Donald Trump varslet planer om nye tollsatser på halvledere og chips.
– Vi vil ha dem produsert i USA, sa han i et intervju, og varslet en plan innen «en uke eller så».
Les hele Asia-oppdateringen her.
Oljeprisen
Brent-olje med levering i oktober var ned 1,3 prosent til 67,87 dollar fatet da Oslo Børs stengte. WTI-oljen var ned 1,4 prosent til 65,35 dollar.
I skrivende stund står Brent-oljen opp 0,6 prosent til 68,06 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 65,69 dollar.
Wall Street
Tirsdag stengte New York-børsen i rødt. Nasdaq gikk ned 0,65 prosent til 20.916,55. Dow Jones endte ned 0,14 prosent til 44.111,74. S&P 500 falt 0,49 prosent til 6.299,17.
Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 60,2 milliarder dollar i juni, mot et underskudd på 71,7 milliarder i mai. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 61,6 milliarder dollar.
Palantir Technologies steg 7,85 prosent til ny all-time high etter at ledelsen presenterte gode kvartalstall og hevet guidingen for 2025.
Offshoregiganten Tidewater la frem kvartalstall mandag etter stengetid. Aksjen bykset til og gikk opp 29,2 prosent.
Les hele USA-oppdateringen her.
Oslo Børs
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,4 prosent 1.623,18 tirsdag. Det var bred oppgang i shipping, mens riggaksje ble dagens vinner og kreftaksje falt tungt.
Tirsdag morgen meldte Shelf Drilling om et bud langt over børskurs fra det saudiarabiske riggselskapet, ADES International Holding. Aksjen steg 58,6 prosent.
Etter en oppgang på 4,5 prosent mandag fortsatte BW LPG opp 5,0 prosent tirsdag.
– Det er allerede en spinnvill inntjening på LPG. Du er på rundt 65.000 dollar dagen for en VLGC nå, og sesongmessig blir det gjerne enda bedre, sa analytiker Jørgen Lian i DNB Carnegie.
Norwegian Air Shuttle falt 2,1 prosent. Selskapet legger frem trafikktall før børsåpning.
«Juli er også første måned av selskapets viktigste kvartal når det gjelder årets omsetning og inntjening. Tallene vil dermed kunne påvirke forventningene for hele 2025», skrev DNB Carnegie.
Finanskalender:
Resultat pr. 2. kv.:
Stainless Tankers: Webcast kl. 11.00
BN Bank
Makro:
India: RBI rentebeslutning, kl. 06.30
Tyskland: Industriordrer juni, kl. 08.00
Italia: Industriproduksjon juni, kl. 10.00
Eurosonen: Detaljhandel juni, kl. 11.00
Russland: Referat rentemøte, kl. 12.30
Canada: PMI juli, kl. 15.30
Annet:
Norwegian: Trafikktall juli, kl. 08.00
Hermana Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00
Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00
Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00
USA: DOE oljelagre, kl. 16.30
Utenlandske:
Airbnb, AIG, Bayer, Commerzbank, DoorDash, McDonald’s, Occidental Petroleum, Shopify, Siemens Energy, Turkish Airlines, Uber, Walt Disney