(Saken oppdateres)

Onsdag stiger hovedindeksen ved Oslo Børs 0,1 prosent til 1.625,12 poeng. Med det er Oslo Børs opp 14,0 prosent hittil i år.

Brent-oljen med levering i oktober er opp 1,2 prosent til 68,5 dollar, mens WTI-oljen er opp 1,2 prosent til 66,0 dollar fatet.

Til sammenligning sto Brent-oljen i 67,9 dollar fatet da Oslo Børs stengte tirsdag. WTI-oljen var ned 1,4 prosent til 65,3 dollar.

Equinor stiger 0,5 prosent til 259,6 kroner, Aker BP stiger 0,4 prosent til 244,1 kroner, mens Vår Energi stiger 0,8 prosent til 35,3 kroner.

Les også – Han er villig til å risikere full handelskrig med India Indiske raffinerier får fortsatt laster med rabattert olje fra Russland, til tross for økt press fra USA.

Norwegian faller 1,4 prosent til 16,3 kroner etter å ha lagt frem trafikktall for juli måned.

Selskapet fraktet 2,56 millioner passasjerer i løpet av måneden, noe som setter en ny rekord for antall passasjerer på en måned etter pandemien. Widerøes passasjertall var 362.337, det høyeste juli-tallet noensinne.

Yield anslås til 1,09 kroner i måneden, opp 4 prosent på årsbasis. DNB Carnegie hadde på forhånd ventet en yield på 0,91 kroner.

På topplisten finner vi blant annet Morrow Bank som stiger hele 3,9 prosent til 13,2 kroner. ABG Sundal Colliers har kjøpsanbefaling på aksjen, og oppjustert kursmålet sitt fra 14,9 kroner til 17,0 kroner pr. askje.

Hittil i år er aksjen opp 47,6 prosent.

Les også Har tjent over 100 mill. – nå selger han Etter 40 prosent kursoppgang på tre måneder, velger Aasulv Tveitereid å selge seg ned i hans største investering.

Nordic Semiconductor faller 5,0 prosent til 130,6 kroner pr. aksje. Dette skjer etter at peer Silicon Labs falt 5,1 prosent i går etter skuffende tall. Aksjonærlistene viser også at Aasulv Tveitereids AAT Invest AS har solgt seg videre ned i aksjen.

Shippingfest

Onsdag morgen la Stainless Tankers frem tall for andre kvartal. Selskapet rapporterte om en gjennomsnittlig dagsrate på 17,773 dollar. Selskapet meldte også en nettoinntekt på 2,8 millioner dollar, sammenlignet med 4,4 millioner dollar i forrige kvartal. Aksjen stiger 0,8 prosent til 48,4 kroner pr. aksje.

Onsdag stiger Frontline ytterligere 2,1 prosent til 208,7 kroner pr. aksje. Okeanis Eco Tankers stiger 1,9 prosent til 264,5 kroner.

VLCC-ratene fortsetter å stige etter produksjonsøkningen Opec annonserte på søndag. Tirsdag steg ratene på ruten Midtøsten-Kina med 4,4 prosent til 28.890 dollar dagen, ifølge Fearnleys.

Trump vurderer nå ytterligere sanksjoner mot Russlands skyggeflåte hvis ikke Vladimir Putin går med på våpenhvile i Ukraina innen fredag.

Les også Trump klargjør nye sanksjoner mot Russlands skyggeflåte USA vurderer omfattende sanksjoner mot Russlands skyggeflåte dersom Ukraina-krigen ikke stanses innen fredag.

BW LPG stiger 1,1 prosent til 150,2 kroner pr. askje, mens MPC Container Ships stiger 1,0 prosent til 19,7 kroner.

Også bilfraktaksjene stiger, med Wallenius Wilhelmsen og Höegh Autoliners opp henholdsvis 0,6 og 1,5 prosent.