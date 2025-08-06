Meglerhus sender sjømataksje til værs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.626,59 poeng, opp 0,2 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 68,56 dollar, opp 1,4 prosent. Equinor stiger 1,0 prosent til 260,90 kroner, Aker BP er opp 1,4 prosent til 246,40 kroner, mens Vår Energi stiger 1,3 prosent til 35,45 kroner.

Iraks oljeminister melder, ifølge Reuters, at oljeeksporten gjennom rørledningen til Ceyhan i Tyrkia kan bli gjenopptatt i løpet av onsdag eller torsdag. DNO stiger 1,4 prosent til 14,22 kroner.

Fearnley Securities har tatt opp dekning av Nordic Aqua Partners, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 150 kroner. «Gitt overlegen prisoppnåelse og solide fremtidige volumer i et viktig vekstmarked, mener vi det er en attraktiv aksjestory i Nordic Aqua Partners», konkluderer analytikeren. Aksjen stiger 8,8 prosent til 84,20 kroner.

Norwegian faller 2,2 prosent til 16,19 kroner etter å ha lagt frem trafikktall for juli. Selskapet fraktet 2,56 millioner passasjerer i løpet av måneden, noe som er en ny rekord for antall passasjerer på en måned etter pandemien. Widerøes passasjertall var 362.337, det høyeste juli-tallet noensinne. Norwegian kunngjorde i sommer at selskapet vil betale utbytte i august.

Morrow Bank stiger 3,9 prosent til 13,20 kroner. ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på aksjen, og oppjusterer nå kursmålet fra 14,90 kroner til 17,00 kroner.

Nordic Semiconductor faller 5,5 prosent til 129,80 kroner. Det skjer etter at Silicon Labs falt over fem prosent tirsdag etter skuffende kvartalstall. Aksjonærlistene viser også at Aasulv Tveitereids AAT Invest AS har solgt seg videre ned i aksjen.

Onsdag morgen la Stainless Tankers frem tall for andre kvartal. Selskapet rapporterte om en gjennomsnittlig dagsrate på 17.773 dollar. Selskapet meldte også en nettoinntekt på 2,8 millioner dollar, sammenlignet med 4,4 millioner dollar i forrige kvartal. Aksjen stiger 1,5 prosent til 48,70 kroner.

Tirsdag meldte Lifecare at selskapet har mottatt godkjenning fra en etisk komité for å starte sin første kliniske studie på mennesker i Norge. Tirsdag steg aksjen 31,1 prosent, og onsdag klatrer den ytterligere 58,0 prosent til 9,32 kroner.

I sin nyeste analyse av Protector Forsikring har SEB-analytiker Thomas Svendsen nedgradert aksjen fra kjøp til hold, og satt kursmålet til 544 kroner. Onsdag solgte primærinnsider Christoffer Skyrud 4.778 aksjer i selskapet for 488 kroner stykket, tilsvarende 2,33 millioner kroner.