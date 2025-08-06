Oljefondet: Bruker eksterne forvaltere som selv eier omstridte aksjer

Selskapet Meitav Dash Portfolio Management er et av Israels største investeringshus og jobber på oppdrag fra oljefondet. De eier selv deler av Bet Shemesh Engines som vedlikeholder israelske jagerfly som brukes i Gaza-krigen, skriver E24.
Investeringsselskapet har vært på oljefondets liste over eksterne forvaltere siden 2020.
Et annet israelsk selskap, Ion Value Management, er ikke aksjonær, skriver Dagens Næringsliv.
Oljefondet har ikke svart på hvilken forvalter som har investert i det omstridte israelske selskapet hvor også oljefondet har økt sine investeringer i løpet av Gaza-krigen.
Tirsdag ba finansminister Jens Stoltenberg (Ap) Norges Bank og Etikkrådet om å redegjøre for fondets investeringer i Israel.
